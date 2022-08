Elezioni, è polemica sulla provocazione del candidato di Azione: "Fiero di essere camorrista"

"Fiero di essere camorrista". Una frase che, a distanza di anni, ha scatenato un vespaio di polemiche alla vigilia dell'appuntamento elettorale. L'ha prununciata, durante un comizio, Pasquale Del Prete, candidato alla camera in Campania per Azione, partito di cui è anche vicesegretario provinciale. Il video è stato rilanciato dal M5s: “Eccovi Pasquale Del Prete, astro nascente del partito di Calenda, che oltre a candidarlo per un posto in Parlamento, l'ha anche nominato vicesegretario provinciale. Diciamolo chiaramente – scrive il partito di Conte - queste condotte sono nauseabonde". La risposta di Carlo Calenda, leader di Azione, non si è fatta attendere: “La persona in questione è totalmente incensurata, non ha mai avuto un problema giudiziario. Ha protestato contro lo scioglimento di un comune mai approdato a nulla. Questo non è giornalismo, è sciacallaggio”. Leggi l'articolo

00:44