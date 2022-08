JLo e Ben Affleck, per la luna di miele (bis) lo shopping in via Montenapoleone a Milano

Prima il lago di Como, ospiti di George Clooney a Villa Oleandra. Poi, lo shopping a Milano tra le vetrine di via Montenapoleone. Dopo le nozze bis in Georgia, negli Stati Uniti, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno scelto l’Italia per la loro (seconda) luna di miele. Impossibile non notarli, mano nella mano, passeggiare nella strada del lusso del Quadrilatero della moda milanese. Seguiti dalle guardie del corpo, i due artisti hanno ‘sfidato’ la folla a caccia di un selfie, che li ha attesi all'uscita di ogni negozio.

01:15