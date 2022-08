Meeting di Rimini, Blangiardo (Istat): "Ecco cosa sta succedendo alle nascite in Italia"

Il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo, intervenuto al Meeting di Rimini, ha delineato gli scenari che aspettano l'Italia dal punto di vista demografico e la loro ricaduta sull'economia del Paese. "Al primo giugno di quest'anno i residenti in Italia sono 58,87 milioni, fra dieci anni avremo perso 1,2 milioni di persone. Nel 2052 perdiamo 5 milioni di persone, se andiamo al 2070 perdiamo 11 milioni

abbondanti di persone", ha spiegato Blangiardo. "Il Pil di oggi è circa sui 1.800 miliardi, nel 2070 avremo qualcosa come 1.200 miliardi, cioè 560 miliardi in meno, ossia un 32% di Pil in meno solo per il cambiamento di carattere demografico", ha aggiunto.

