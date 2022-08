Meeting di Rimini, Giorgetti: "Europa metta tetto a gas o consenta scostamenti di bilancio"

Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in merito ai rincari dell'energia intervenendo a un dibattito al Meeting di Rimini. "Con le sanzioni a me sembrava inevitabile che saremmo entrati in una fase di guerra economica con la Russia e non possiamo non valutare quelle che sarebbero state le conseguenze per il nostro sistema economico di alcune regole che ci siamo dati nel passato e che oggi sono controproducenti", ha detto il ministro. "L'Italia ha richiesto un price cap sul gas e il disaccoppiamento del prezzo dell'energia dal prezzo massimo del gas - ha aggiunto -. Se l'Europa non capisce che deve cambiare queste due regole fa il gioco della Russia".



