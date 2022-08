Juve-Roma, il Dybala day. Allegri: "Un piacere rivederlo". Mourinho: "È tranquillo, non è un bimbo"

Juventus-Roma è una partita speciale per Paulo Dybala, per sette anni beniamino del pubblico juventino, ora passato alla Roma. Il tecnico bianconero, Massiliano Allegri: "Qui a Torino ha fatto tanti gol ed è cresciuto, ha fatto belle giocate che hanno divertito il pubblico e me, che ammiro le giocate dei grandi calciatori. Sarà un avversario, sarà un piacere rivederlo". L'allenatore della Roma, José Mourinho: "Paulo ha la faccia di un bimbo ma non lo è. Ha tanta esperienza, poi il controllo delle sue emozioni dipende da lui. Da come ha lavorato questi giorni non ho visto niente di diverso. Per me sta molto bene".

