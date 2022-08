La regina Elisabetta non andrà a Londra per la nomina del nuovo primo ministro. Timori per la sua salute

LONDRA. La regina Elisabetta non andrà a Londra il 5 settembre per conferire la carica di primo ministro al vincitore delle primarie del partito conservatore. Sarà l’attuale (e favorita) ministra degli Esteri, Liz Truss, o l’avversario ex-ministro del Tesoro, Rishi Sunak, ad andare al castello di Balmoral, in Scozia, dove da circa un mese la regina trascorre le vacanze, per ricevere l’incarico dalla sovrana e fare il tradizionale baciamano. Lo rivela il Sun, citando fonti della famiglia reale. A causa del perdurare dei «problemi di mobilità» che minano la salute della regina da oltre un anno, i medici sconsigliano di lasciare il castello.

La notizia preoccupa. Si teme infatti un peggioramento delle condizioni della sovrana. Di certo – se le rivelazioni del Sun saranno confermate – sarà la prima volta che la cerimonia non si terrà a Londra.

L’articolo del Sun non fa riferimento esplicito a un peggioramento delle condizioni della regina Elisabetta. Il consiglio dei medici è per non appesantire la sua situazione di novataseienne con la fatica del viaggio. A causa dei problemi alle gambe la sovrana già lo corso autunno ha ridotto la sua agenda pubblica: tra le altre cose non ha presenziato l’inaugurazione dell’anno parlamentare a Westminster né il summit sul clima a Glasgow, affidandosi al figlio Carlo. Confermato invece il ritorno a Londra da Balmoral a fine mese, comunque.