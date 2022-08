Serbia, il presidente Vucic cancella l’EuroPride 2022: “Non si può gestire tutto”. Gli organizzatori: “È contro la Costituzione”. La Chiesa ortodossa maledice gli attivisti

Era in programma dal 12 al 18 settembre a Belgrado, ma il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato che la parata dell’EuroPride 2022 non si svolgerà. La Serbia, sostiene Vucic, deve concentrarsi su altre questioni, come i problemi in Kosovo.

Per gli organizzatori della marcia, che si svolge dal 2002 con cadenza annuale, ogni volta in una diversa città europea, l’evento si farà comunque perché qualsiasi divieto è «illegale».

La dichiarazione di Vucic in tv

Parlando in diretta tv, Vucic ha citato in particolare le nuove tensioni in Kosovo e i problemi legati alla crisi energetica e alimentare. La manifestazione, ha osservato, si terrà in un altro periodo più favorevole. «Semplicemente, a un certo punto, non puoi gestire tutto» ha dichiarato il presidente. «In un altro tempo, più felice» l'evento potrebbe aver luogo.

In apertura del suo intervento odierno, Vucic ha conferito il mandato per la formazione del nuovo governo alla premier uscente Ana Brnabic, prima donna lesbica chiamata a guidare un governo in Serbia nel 2017. Nel 2020 Brnabic era stata riconfermata nell'incarico.

Proteste contro l’evento lgbtq+

All'inizio di questo mese, migliaia di persone hanno marciato a Belgrado contro l’EuroPride, con in mano cartelli con su scritto «proteggere la famiglia» e «tenete le mani lontane dai nostri figli».

Dopo i violenti scontri di piazza registratisi a Belgrado fra polizia e ultranazionalisti omofobi in occasione del Pride del 2010, la manifestazione lgbtq+ era stata vietata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico per alcuni anni, ed era tornata a svolgersi regolarmente nel 2014, anche se con un massiccio dispositivo di poliziotti nel centro di Belgrado.

Gli organizzatori: vietare la marcia è anticostituzionale

Per questo nel 2019 il comitato organizzativo dell’EuroPride aveva votato a favore di Belgrado con un’ampia maggioranza affinché potesse ospitare la manifestazione europea. «Lo Stato non può cancellare l’EuroPride» ha affermato l’organizzatore di questa edizione, Marko Mihailovic, aggiungendo che qualsiasi tentativo in tal senso sarebbe una «chiara violazione della Costituzione». Kristine Garina, presidente della European Pride Organizers Association – responsabile della licenza di EuroPride – ha insistito sul fatto che l'evento non sarebbe stato cancellato.

La maledizione della Chiesa ortodossa serba

I partiti di estrema destra hanno condannato l'evento e il vescovo di Banat, Nikanor, della Chiesa ortodossa serba, ha detto che avrebbe «maledetto tutti coloro che organizzano e partecipano a qualcosa del genere».

Gli organizzatori dell'evento hanno affermato che il ruolo della Serbia come ospite di EuroPride è stato «un passo importante lungo il percorso verso il raggiungimento dell'uguaglianza per la comunità lgbtq+ nei Balcani occidentali».