Napoli, Spalletti: "Cristiano Ronaldo? A chi non piacerebbe allenarlo?"

Le voci di mercato sull'arrivo di Cristiano Ronaldo dallo United (e sulla partenza di Osimhen in direzione Manchester) irrompono in casa Napoli nella vigilia della sfida con la Fiorentina: "Se mi chiedete se allenerei Cristiano - ammette il tecnico, Luciano Spalletti - direi che nessuno rinuncerebbe a questa esperienza. Ma, come ha precisato il suo procuratore, non ci sono trattative. Ho parlato con De Laurentiis che mi ha detto di non aver ricevuto nessuna offerta vera. Rimaniamo quindi realisti, al momento non c'è niente di concreto".

01:05