Melpignano, la pizzica scatenata di Elodie alla "Notte della taranta"

È stata un'esibizione coinvolgente quella di Elodie durante la tradizionale "Notte della taranta" a Melpignano, in provincia di Lecce. Il pubblico ha ballato e cantato con lei brani classici come "La pizzica di San Vito" e "Kalinitta". In scaletta anche la sua canzone "Tribale". Tra gli altri ospiti Samuele Bersani, Stromae, Marco Mengoni e Madame. A dirigere l'Orchestra popolare Dardust

01:11