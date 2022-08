Pakistan, il Papa: "Vicino al popolo colpito dalle alluvioni"

"In questo luogo che ha patito e ha subito una dura calamità, voglio assicurare la mia vicinanza alle popolazioni del Pakistan, colpite da alluvioni e inondazioni di proporzioni disastrose. Prego per le numerose vittime, per i feriti, per gli sfollati, e perché sia pronta la generosa solidarietà internazionale". Così Papa Francesco chiede alla comunità internazionale di aiutare il Pakistan. La preghiera arriva mentre è in visita alla città dell'Aquila colpita da un terremoto nel 2009

