Guerra Russia-Ucraina, via alla missione dell'Aiea a Zaporizhzhia. Mosca: “Pronti a collaborare”. Identificato un altro ucraino accusato dell’omicidio Dugina

La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia entro la fine di questa settimana. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi. L'Italia sarà nel team che visiterà il sito nucleare, ma nell’attesa l'Agenzia già conferma i bombardamenti nell'area dell'impianto, tranquillizzando però sui danni: operativi i sistemi di sicurezza, radioattività nella norma. Il mondo deve «relegare alla storia le armi atomiche», ha sottolineato il segretario generale delle Nazioni unite Guterres, in occasione della Giornata internazionale contro i test nucleari che si celebra oggi. Sempre in giornata è prevista anche la visita del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in Svezia per la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue.

Intanto, nel 187esimo giorno di guerra, prosegue l’offensiva di Mosca sul Donetsk e, secondo l'agenzia di stampa Tass, questa mattina le forze armate russe hanno sparato almeno cinque missili a Kherson. Nella notte un ragazzo americano di 24 anni è stato ucciso nel Donbass mentre combatteva le forze russe. Il leader di Kiev Zelensky continua a spronare la popolazione: «Ci riprenderemo tutti i territori occupati, dal Donetsk a Mariupol fino alla Crimea».

Aggiornamenti ora per ora

11.50 – Mosca: pronti a collaborare con Aiea

La Russia è pronta a collaborare con l'Aiea per quanto riguarda la missione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha assicurato il portavoce del Creemlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che la Russia e' "interessata" alla missione.

11.46 – Scholz: sostegno militare all’Ucraina fino a quando necessario

La Germania continuerà a sostenere l'Ucraina sul piano militare, finanziario e umanitario in modo «affidabile», «e soprattutto tanto a lungo quanto sarà necessario». Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando a Praga. Scholz ha spiegato che «l'obiettivo è garantire che forze militari ucraine moderne possano difendere a lungo il paese».

11.45 – Ulyanov: “L’Aiea intende mantenere gli esperti a Zaporizhzhia”

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, intende mantenere diversi esperti presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia una volta che la missione in corso si sarà conclusa. Lo ha sottolineato all'agenzia di stampa Sputnik il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov. Stamane Grossi ha annunciato che l'Agenzia ha inviato una missione di esperti presso la centrale nucleare, nella cui area si combatte da settimane, aggiungendo che la delegazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. «Abbiamo appreso che è intenzione del direttore generale mantenere alcune persone nello stabilimento a tempo pieno», ha affermato Ulyanov.

11.40 – Mosca: sventato attacco di Kiev a Zaporizhzhia

Il ministero della Difesa russo sostiene di aver sventato un attacco con drone condotto dalle forze armate ucraine contro l'impianto nucleare di Zaporizhzhia. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass spiegando che l'attacco non ha causato gravi danni all'impianto nucleare.

11.20 – G7: “Zaporizhizhia a rischio, Russia ritiri le truppe”

«Il gruppo dei direttori della non proliferazione del G7 rimane profondamente preoccupato per la grave minaccia che il continuo controllo degli impianti nucleari ucraini da parte delle forze armate russe rappresenta per la sicurezza di tali impianti. Queste azioni aumentano significativamente il rischio di un incidente o incidente nucleare e mettono in pericolo la popolazione dell'Ucraina, gli stati vicini e la comunità internazionale. La Federazione Russa deve ritirare immediatamente le sue truppe dall'interno dei confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina e rispettare il territorio e la sovranità dell'Ucraina. Riaffermiamo che la centrale nucleare di Zaporizhizhia e l'elettricità che produce appartengono giustamente all'Ucraina e sottolineiamo che i tentativi della Russia di scollegare la centrale dalla rete elettrica ucraina sarebbero inaccettabili". Lo affermano in un comunicato il gruppo dei direttori della non proliferazione del G7 in merito alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina».

11.05 – La missione Aiea in viaggio per Zaporizhzhia

«La tanto attesa missione dell'Aiea guidata dal suo direttore generale Rafael Mariano Grossi è già in viaggio verso la centrale nucleare di Zaporozhzhia»: lo ha scritto in un tweet Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso l'organizzazione delle Nazioni Unite in materia di energia nucleare con sede a Vienna. Missione, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che è «la più difficile nella storia dell'organizzazione» a causa dei combattimenti nelle vicinanze dell'impianto: lo ha detto in visita a Stoccolma. «Questa missione sarà la più difficile nella storia dell'Aiea per i combattimenti svolti dalla Russia sul terreno, ma anche per il modo sfacciato con cui la Russia sta cercando di legittimare la propria presenza».

10.45 – La Russia intende mobilitare 90 mila militari in più

Le forze armate russe intendono mobilitare 90mila militari in più. Lo riferisce l'intelligence di Kiev. «Vengono inoltre utilizzati approcci diversi: i cosiddetti battaglioni di volontari e i battaglioni di riserva, battaglioni della cosiddetta “riserva dell'esercito da combattimento del paese”, che ora stanno reclutando in ogni distretto militare per ricostituire le perdite, aumentare i loro sforzi e aumentare il numero del gruppo che può essere utilizzato contro il nostro stato», ha dichiarato il rappresentante della principale direzione dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina, Vadym Skibitsky.

10.35 – Il premier polacco da Macron, focus su azioni contro Mosca

Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, sarà oggi a Parigi per incontrare il presidente francese, Emmanuel Macron. Al centro del colloquio le possibili ulteriori azioni dell'Ue per fermare l'aggressione da parte della Russia all'Ucraina, il rafforzamento della sicurezza energetica e il contrasto all'aumento dei prezzi dei vettori energetici. Lo riferisce il portavoce del governo polacco Piotr Müller. I leader - riferisce una nota del governo polacco - affronteranno temi chiave legati all'energia e alla difesa anche nell'ambito della possibilità di cooperazione polacco-francese. Sarà inoltre discusso un ulteriore sostegno all'Ucraina e ai suoi cittadini.

10.30 – Volontari italiani a Mykolaiv per la pace

Il popolo della pace si mobilita ancora una volta. La terza carovana della pace della rete #Stopthewarnow parte oggi per l'Ucraina con una delegazione di 50 volontari in rappresentanza di 175 organizzazioni della società civile italiana. La destinazione è Mykolaiv, dove da tre mesi vivono i volontari italiani della Comunità Papa Giovanni XXIII. Tra i partecipanti a questa nuova carovana ci sarà monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura (Bari) e presidente di Pax Christi, in rappresentanza dei vescovi italiani. «Andremo sul fronte della guerra per non lasciare sola la popolazione piegata dalle bombe in questi sei mesi di guerra. La gente ci ha invitato a condividere con loro l'angoscia e la paura. Andiamo per sollecitare la politica ad aprire delle trattative di pace. Porteremo anche beni di prima necessità all'andata ed al ritorno evacueremo persone in fuga dal conflitto», spiega Alberto Capannini di Operazione Colomba, il corpo civile di pace della Comunità Giovanni XXIII, presente in Ucraina dall'inizio della guerra.

09.50 – Bombe russe sfiorano Zaporizhzhia, almeno 10 feriti

Almeno 10 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, negli attacchi russi contro Enerhodar, la cittadina ucraina che ospita l'impianto nucleare di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Dmytro Orlov, secondo quanto riporta Ukrinform. «Ovviamente, questo è il modo in cui i russi hanno “elaborato” il loro scenario in vista della visita della missione dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia - ha commentato -. Una minaccia diretta alla vita della popolazione civile non ferma i terroristi». Una delegazione dell'Aiea visiterà la centrale nucleare questa settimana.

09.45 – Delitto Dugina, c’è il nome del secondo attentatore ucraino coinvolto

Un secondo cittadino ucraino sarebbe coinvolto nell'attentato del 20 agosto scorso contro Darya Dugina. Lo ha rivelato il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), secondo cui Natalia Vovk, la donna ucraina indicata come l'esecutrice dell'attentato, ha avuto il supporto di un suo connazionale, il 44enne Bogdan Tsyganenko. Secondo i servizi russi «Tsyganenko ha fornito a Vovk targhe e documenti falsi a nome di una cittadina kazaka, Yulia Zaiko, e insieme a Vovk ha assemblato un ordigno esplosivo improvvisato in un garage in affitto nel sud-ovest di Mosca». L'uomo, ha aggiunto l'Fsb, era entrato in Russia il 30 luglio dall'Estonia e «ha lasciato il territorio russo il giorno prima» dell'attentato.

09.20 – “Mosca accusa il ministro della Difesa Shoigu: responsabile dei problemi in Ucraina”

La leadership russa starebbe marginalizzando il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, «a causa dei problemi che la Russia sta affrontando nella sua guerra contro l'Ucraina»: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese, riportando indiscrezioni di media indipendenti russi. I generali sul campo, aggiungono i servizi di Londra nel rapporto pubblicato oggi dal ministero della Difesa, adesso informano direttamente il presidente russo Vladimir Putin sull'andamento della guerra. Gli ufficiali ed i soldati russi che hanno sperimentato la guerra in prima persona, prosegue il rapporto, probabilmente «ridicolizzano abitualmente» Shoigu per la sua leadership inefficace e distaccata. Probabilmente, conclude l'intelligence, Shoigu fa fatica da tempo a scrollarsi di dosso la sua reputazione di ministro della Difesa con una forte carenza di esperienza militare, avendo trascorso gran parte della sua carriera nel settore edile e nel ministero delle Situazioni di emergenza.

08.40 – Kiev: i russi ricostruiscono il teatro di Mariupol per coprire i crimini

I russi stanno ricostruendo il teatro bombardato a marzo a Mariupol, nel sud dell'Ucraina, per coprire i crimini commessi. È la denuncia del consigliere del sindaco di Mariupol, Petr Andriushchenko: afferma che hanno fretta di eliminare tutte le tracce e le prove attraverso la «ricostruzione». Con il pretesto di «valore storico». Nel bombardamento persero la vita centinaia di ucraini che avevano trovato rifugio nel teatro.

08.18 – Esplosioni a Kherson

Diverse esplosioni sono state avvertite a Kherson, in Ucraina, dove secondo l'agenzia di stampa Tass questa mattina le forze armate russe hanno sparato almeno cinque missili. Su Twitter sono state postate immagini di edifici danneggiati dalle esplosioni.

08.01 – Ankara, partite altre tre navi con cereali

Altre tre navi cariche di cereali ucraini hanno lasciato questa mattina i porti del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa turco, secondo quanto riporta la Tass. Le navi sono partite dai porti di Odessa, Chernomorsk e Yuzhny e sono dirette in Turchia, Romania ed Egitto.

07.52 – Kiev, ancora bombe russe sul Donetsk, uccisi 8 civili

Otto civili sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti ieri a causa dei bombardamenti delle forze russe nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavel Kirilenko. Lo riporta Unian. «La Russia sta uccidendo i civili! Il 28 agosto, i russi hanno ucciso otto civili nel Donbass: quattro a Bakhmut, due a Raygorodok, uno a Tatyanovka e uno a Nikolaevka. Altre sette persone sono rimaste ferite», ha scritto Kirilenko.

07.33 – Intelligence britannica: ministro russo Shoigu deriso e messo da parte

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, «viene probabilmente deriso per la sua carenza di leadership nel momento in cui i progressi russi (sul terreno, ndr) si sono fermati». Così l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina. Secondo gli 007 di sua Maestà Shoigu «ha a lungo lottato per superare la sua reputazione di (capo della Difesa, ndr) senza esperienza militare, dovuta alla sua carriera nel settore delle costruzioni e alla sua precedente esperienza come ministro per le emergenze». L'intelligence britannica sottolinea infine che secondo alcuni recenti articoli di testate giornalistiche russe indipendenti Shoigu è stato messo da parte nell'ambito della leadership russa e che i comandanti dell'esercito russo riferiscono sull'andamento della guerra direttamente al presidente Vladimir Putin.

07.29 – Caccia russi colpiscono Ucraina da spazio aereo Bielorussia

Caccia russi sono entrati ieri sera nello spazio aereo della Bielorussia e hanno lanciato almeno cinque missili contro il territorio ucraino: lo ha reso noto su Telegram il gruppo di monitoraggio filo-ucraino Belaruski Hajun, secondo quanto riferisce Ukrinform. Almeno cinque aerei russi, tra cui bombardieri Tu-22M, sono entrati nello spazio aereo bielorusso dalla Russia alle 19:14 ora locale (le 18:14 in Italia) e hanno lanciato il primo missile 19:29. I successivi missili, prosegue il gruppo, sono stati lanciati ogni tre minuti tra le 19:32 e le 19:38

07.12 – Borrel: “Improbabile divieto dell'emissione dei visti per i cittadini russi”

È ''improbabile'' che i ministri degli Esteri dell'Unione europea sostengano ''all'unanimità'' il divieto dell'emissione dei visti per i cittadini russi. Lo ha dichiarato l'Alto responsabile della politica estera della Ue Josep Borrell in un'intervista alla televisione austriaca Orf. Lo stesso Borrel si è detto ''non favorevole al blocco dei visti per tutti i russi'', ma favorevole a un processo più selettivo.

07.01 – Grossi (Aiea): “Il giorno è arrivato”

Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, si stanno dirigendo all'impianto di Zaporizhzhia, la centrale nucleare più grande d'Europa nel sud dell'Ucraina. Lo ha detto il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi scrivendo su Twitter che «il giorno è arrivato». Postando una foto che lo ritrae insieme agli ispettori della Missione di supporto e di assistenza per Zaporizhzhia, Grossi ha scritto che il team è ''in arrivo''. '«Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e d'Europa. Sono orgoglioso di guidare questa missione che sarà a Zaporizhzhia alla fine di questa settimana'», ha aggiunto.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

06.01 – Kiev, colpiti edifici e danneggiato ospedale di Sarny

A seguito del bombardamento russo nel distretto di Sarny del 28 agosto scorso, almeno 30 edifici residenziali e i locali dell'ospedale centrale di Sarny sono stati danneggiati. Lo riferisce il governatore del territorio di Rivne, Vitaliy Koval, citato da Kyiv Independent.

03.26 – Un americano di 24 anni ucciso nel Donbass

Un altro americano è stato ucciso in Ucraina, nella regione del Donbass, combattendo le forze russe. Lo riportano i media IUsa, citando un post su Telegram dell'ufficiale russo Oleg Kozhemyako. «Un mercenario americano è stato annientato in Ucraina», ha detto. Il ragazzo di 24 anni era di Memphis, in Tennessee.

