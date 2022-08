Brasile, morto " l'uomo più solo del mondo" ultimo della sua tribù da anni. Le immagini del 2018

È morto come aveva vissuto gli ultimi 26 anni: solo. Perché quest’uomo, un indigeno di una tribù dell’area protetta di Tanaru, nella giungla amazzonica brasiliana di Rondônia, al confine con la Bolivia, non aveva più avuto alcun contatto con il mondo esterno, gli ultimi della sua tribu erano stati massacrati. Lo chiamavano Indio do Boraco, l’indigeno della buca, perché viveva dentro le fosse che lui stesso aveva scavato e che usava spesso per catturare gli animali di cui si nutriva. In realtà era l’uomo più solo al mondo. Lo hanno trovato il 23 agosto scorso dei funzionari del Funai, l’agenzia brasiliana creata per sostenere e difendere le oltre 240 tribù indigene che punteggiano i territori più isolati dell’Amazzonia. Lo stesso FUNAI aveva rilasciato nel 2018 un video con le uniche immagini in cui l’uomo compare, riprese di dagli stessi funzionari. L’uomo giaceva su un’amaca, il corpo ormai in decomposizione, coperto da delle piume che lui stesso, sentendo che era giunta la sua ora, aveva adagiato su quel giaciglio. Deve essere morto tra 40 e 60 giorni prima. Leggi l’approfondimento di Daniele Mastrogiacomo.

01:21