Olbia, un gruppo di ragazze strappa il manifesto elettorale di Giorgia Meloni

Venerdì 26 agosto Olbia ha celebrato il Pride con un corteo che ha attraversato le vie della città e a cui hanno partecipato centinaia di persone. Un gruppo di manifestanti, soprattutto giovanissime e donne, ha strappato uno dei manifesti elettorali di FdI che ritraeva in primo piano la leader Giorgia Meloni e la scena è stata immortalata in alcuni fotogrammi di un video pubblicato sui social dall'organizzazione di Pride Infogau. Nelle immagini si vede il gruppo di femministe attorno al manifesto, che viene poi strappato in due punti, gettato a terra e calpestato, mentre i giovani applaudono e saltano gridando "chi non salta fascista è". In un altro spezzone del video appare il manifesto, ormai staccato, che viene portato in corteo con tanto di fumogeni.

00:43