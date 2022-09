Elezioni, la campagna elettorale di Cottarelli: metro, auto blu e la mappa di Cremona a Daniela Santanchè

"Daniela Santanchè mi vuole regalare una foto di Toninelli ? Le regalerò, e la dovrà mettere sul comodino, una mappa di Cremona e di Mantova. Visto che non ci è andata molto in questi anni almeno non si perde. Fateglielo sapere". Sono le parole dell'economista Carlo Cottarelli, che corre alle politiche con il centrosinistra, durante la presentazione dei candidati di +Europa al Palazzo delle Stelline di Milano. Santanchè, che sfiderà Cottarelli nel collegio uninominale di Cremona, lo aveva invitato a mettere sul comodino una foto di Danilo Toninelli, sconfitto alle urne nel 2018 dall'esponente di Fdi. "Santanchè è paracadutata da un'altra Regione - ha concluso - credo le potrebbe essere utile avere una mappa del territorio". di Daniele Alberti

