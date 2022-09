Jova Beach Party, ultima tappa a Bresso: e Lorenzo canta "O mia bela Madunina" su Instagram

Il maxi-palco inizia a prendere forma e su Instagram Lorenzo Jovanotti non nasconde l’entusiasmo per l’ultima tappa del Jova Beach Party che si terrà sabato 10 all’aeroporto di Bresso, a Milano: "Vi aspettiamo, saremo un mare, l'Oceano Pacifico di @jovabeachparty carico e pronto per la più grande festa del sistema solare!". Il cantante ha pubblicato nelle stories un video mentre canta e balla sulle note di "O mia bela Madunina" e le locandine dell’evento. "Io sono già qui che vi aspetto a Milano", annuncia Jovanotti sempre su Instagram. Il ritrovo è alle 14 e si andrà avanti "fino a che ci staccano la corrente".

00:57