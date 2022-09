Re Carlo III verso Londra, parlerà in serata (19 ora italiana): domani la proclamazione ufficiale. Elisabetta, solo due figli arrivano in tempo. I funerali il 19 settembre. Truss: “Una dei più grandi leader di sempre”

A 96 anni e dopo oltre 70 anni di regno, ieri la regina la regina Elisabetta II è morta. Il mondo piange la sovrana, i grandi della Terra le rendono omaggio: da Biden a Putin a Xijinping, da Papa Francesco a tutti i grandi presidenti del mondo: la scomparsa della regina ha suscitato un’onda di commozione impressionante. E adesso tocca a re Carlo III che oggi parlerà al popolo britannico e sarà formalmente proclamato re del Regno Unito domani: Carlo III, al suo ritorno dal castello di Balmoral, dovrebbe incontrare oggi il primo ministro britannico Liz Truss. Intorno alle 18 ora locale la televisione britannica trasmetterà il discorso preregistrato del re.

14.20 – Reso omaggio alla vita della Regina con 96 colpi di cannone

Novantasei colpi di cannone a salve, tanti quanti gli anni di Elisabetta II morta ieri, sono stati sparati a Londra e nei siti militari del Regno Unito a partire dalle 13 ora locale, le 14 in Italia.

13.40 – Erdogan: “Voglio partecipare ai funerali della Regina”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vuole partecipare alla cerimonia funebre della regina Elisabetta. Lo ha detto oggi di rientro dai Balcani, ribadendo le condoglianze della Turchia al Regno Unito, già inoltrate attraverso canali diplomatici ieri sera. «Voglio partecipare al funerale della regina, se il programma lo consente e se ve ne fosse la possibilità sto pensando di prendere parte alla cerimonia», ha detto Erdogan.

13.25 – Carlo sarà proclamato re domani mattina

Buckingham Palace ha annunciato che Carlo sarà proclamato re durante il Consiglio della Salita al trono che si terrà domani mattina, alle 10 ora locale al St James's Palace di Londra. «L'Accession Council sarà seguito dalla Proclamazione Principale, che sarà letta alle 11 dal balcone che si affaccia su Friary Court a St James's Palace», ha riferito il palazzo. Il Proclama sarà letto dal Garter King of Arms, accompagnato dall'Earl Marshal, da altri Ufficiali d'Armi e dai Sergeant at Arms. Un secondo Proclama sarà letto nella City di Londra, al Royal Exchange, a mezzogiorno.

13.20 – Truss: “Una dei più grandi leader di sempre”

La regina Elisabetta è stata «una dei più grandi leader che il mondo abbia mai avuto». Lo ha detto la premier britannica Liz Truss durante il tributo alla sovrana scomparsa in corso in una Camera dei Comuni affollata coi deputati in lutto. La seduta è stata preceduta da un minuto di silenzio.

12.40 – Si ferma la Premier League: "Momento tremendamente triste non solo per la nazione”

In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. «Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera», si legge in una nota. «Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l'hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa», le parole di Richard Masters, amministratore delegato della Premier League.

12.20 – Re Carlo lascia Balmoral

Re Carlo ha lasciato oggi la residenza scozzese di Balmoral con la regina Camilla, dove fino a stamattina aveva vegliato la salma di sua madre Elisabetta, per raggiungere l'aeroporto di Aberdeen e da lì imbarcarsi su un volo speciale diretto a Londra. Nella capitale britannica, sono previsti una serie d'impegni: inclusa la sua proclamazione formale istituzionale, un incontro con la premier Liz Truss e uno con il duca di Norfolk, maestro di cerimonie di corte, per definire i dettagli della commemorazione ufficiale della regina scomparsa. Prima di lui avevano lasciato Balmoral altri reali, a iniziare da suo figlio minore Harry.

12.10 – La reazione dei mercati: scarso l’impatto, ma vola sterlina

La settimana che volge al termine resterà impressa nella storia del Regno Unito: in pochi giorni, i cittadini britannici hanno visto l'insediamento di un nuovo primo ministro e la morte della regina Elisabetta, che ha regnato per 70 anni. I mercati, nelle previsioni degli investitori, non sono rimasti indifferenti anche se l'impatto di questi avvenimenti è stato contenuto. Quello più evidente è il balzo della sterlina, che conclude una settimana volatile in cui ha toccato i minimi da 35 anni. La moneta inglese è salita di oltre l'1% fino a 1,1646 dollari, il livello più alto nell'ultimo mese, e si è attestata a 1,622 dollari. L'euro si è indebolito nei confronti della divisa britannica, e passa di mano a 0,8679. L'indice Ftse 100 avanza ora dell'1,52% in linea con le altre piazze europee e sull'onda della svolta “falco” della Banca centrale europea. Resta da valutare il mega piano presentato dal premier Truss contro il caro-energia: gli investitori sono ancora in attesa di vedere i dettagli specifici di come il piano verrà finanziato, oltre a vedere come Truss e il suo nuovo governo gestiranno una situazione molto difficile con un'inflazione in aumento e un'economia in rallentamento. La morte della Regina Elisabetta, avvenuta giovedì, ha accentuato lo stato di incertezza delle cose in Gran Bretagna.

12.00 – Elisabetta II: monete e inno, cambia “marchio reale”

Con la salita al trono di Carlo III, dopo la morte della regina Elisabetta II, nel Regno Unito si avvia anche quello che la Bbc ha chiamato il “royal rebranding”, che riguarda i cambiamenti dell'iconografia legata alla longeva monarca su francobolli, monete e la sua menzione in preghiere e inno nazionale. Una delle modifiche più semplici sarà quella che riguarderà il testo dell'inno nazionale: da "God Save Our Gracious Queen" a "God Save Our Gracious King”, anche se potrebbe volerci un po' di tempo prima che il grande pubblico canti con naturalezza la nuova versione. L'inno è in uso dal 1745, quando una prima versione diceva: «Dio salvi il grande Giorgio, il nostro re, lunga vita al nostro nobile re, Dio salvi il re». Dalle bandiere che sventolano fuori dalle stazioni di polizia in tutto il Regno Unito, allo stendardo utilizzato sulle navi militari quando un generale e' a bordo, sarà necessario sostituire migliaia di bandiere decorate con le iniziali EIIR (Elisabetta II Regina, con l'uso latino di numeri e del titolo). E' possibile che anche lo stendardo reale - la bandiera che sventola ovunque risieda il monarca - possa cambiare.

11.50 – Il tributo dei soldati ucraini scritto sui missili: “Rip Queen”

Da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e tributi alla Regina Elisabetta. Anche dall'Ucraina, dove la notizia della morte della sovrana è arrivata nel bel mezzo di una guerra che va avanti ormai da quasi 200 giorni. Alcuni soldati al fronte, per riconoscenza nei confronti del sostegno dato dal Regno Unito al loro sforzo bellico, hanno voluto dimostrare a modo loro vicinanza alla famiglia reale, 'omaggiando' la Regina con dei messaggi scritti sui pezzi di artiglieria che presumibilmente saranno utilizzati nella campagna per respingere le forze russe. "Rip Queen" e «Keep Calm and Carry On» oppure il nome di Elisabetta scritto in caratteri dell'alfabeto cirillico ucraino sono alcune delle scritte fatte su alcuni proiettili le cui immagini, come riporta il sito di Sky News, sono state diffuse dai militari su Twitter. Un modo, si legge in uno di questi messaggi, per esprimere la loro «sincera gratitudine e rispetto a una leader straordinaria di una grande nazione».

11.30 – I funerali della regina Elisabetta lunedì 19 settembre

I funerali solenni della regina Elisabetta II dovrebbero tenersi lunedì 19 settembre all'abbazia di Westminster. Lo si apprende da fonti informate.

11.10 – Residenze reali chiuse fino a dopo i funerali. Lutto reale da oggi e per 7 giorni dopo funerale

«Dopo la morte di Sua Maestà la Regina, è desiderio di Sua Maestà il Re che un periodo di lutto reale sia osservato da ora fino a sette giorni dopo il funerale della regina. La data del funerale sarà confermata a tempo debito». Lo si legge in un comunicato della Royal Family. «Il lutto reale sarà osservato dai membri della famiglia reale, dal personale della famiglia reale e dai rappresentanti della casa reale in servizio ufficiale, insieme alle truppe impegnate nei doveri cerimoniali», si legge ancora nella nota.

10.58 – Bandiere a mezz'asta alla Nato

Anche alla Nato sono state issate le bandiere dei trenta Paesi alleati a mezz'asta in onore della regina Elisabetta II d'Inghilterra morta ieri. «Una forte sostenitrice della nostra Alleanza transatlantica, delle nostre forze armate e dei nostri valori. Ricorderò sempre la sua saggezza e il suo calore», ha commentato in un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

10.30 – Il lutto della Famiglia reale fino a una settimana dopo esequie

Il periodo di lutto della Famiglia reale per Elisabetta II durerà oltre 15 giorni, da adesso, fino a una settimana dopo i funerali della monarca deceduta ieri. Lo ha reso noto Buckingham Palace, comunicando la decisione del nuovo re, Carlo III.

10.20 – Regina Elisabetta: principe Harry lascia castello Balmoral

Il principe Harry ha lasciato il castello di Balmoral. Lo riferisce la Bbc, aggiungendo che il Duca di Sussex è partito intorno alle 8.20 (ora locale) questa mattina preceduto da un convoglio di due auto. Meghan, la duchessa del Sussex, non lo aveva accompagnato in Scozia per rendere l'ultimo saluto alla regina Elisabetta.

09.25 – Un minuto di silenzio al Consiglio su energia a Bruxelles

I ministri Ue dell'energia riuniti a Bruxelles per un consiglio straordinario «cominceranno l'incontro di oggi con un minuto di silenzio» in memoria della Regina Elisabetta. Lo ha detto per la presidenza ceca di turno al semestre Ue il vicepremier e ministro dell'Industria Jozef Sikela, arrivando al vertice, porgendo le condoglianze «alla famiglia reale e a tutti i cittadini britannici».

09.20 – In tutto il mondo fiori e messaggi davanti ad Ambasciate e monumenti

Fiori e messaggi di condoglianze sono stati lasciati davanti alle sedi diplomatiche britanniche e davanti a luoghi di culto in tutto il mondo in seguito alla scomparsa della regina Elisabetta II. Lo riporta la Bbc, che pubblica le immagini di gruppi di persone raccolte davanti alle ambasciate britanniche a Washington e Tokio, dei fiori depositati vicino alla fotografia di Elisabetta davanti alla St Andrews Cathedral di Sydney e accanto al monumento dedicato ad Elisabetta ad Ottawa.

09.15 – Blinken, un'ispirazione per molti americani

«Le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale, al popolo del Regno Unito e ai popoli del Commonwealth per la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. È stata un'ispirazione per molti americani e attraverso la sua leadership ha forgiato un'alleanza USA-Regno Unito ancora più profonda». Così su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ricordato la regina Elisabetta.

09.10 – L’Oms Europa: “Vita straordinaria, regno epocale: eredità duratura”

«Una vita straordinaria, un regno epocale, un'eredità duratura». Anche Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha ricordato con un tweet la regina Elisabetta scomparsa ieri. «Da tutta l'Oms Europa - scrive - condoglianze al governo e al popolo del nostro Stato membro, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per la scomparsa di Sua Maestà la regina Elisabetta II».

09.00 – Le ultime ore della Regina: accanto a lei solo Carlo e Anna

A meno di 24 ore dalla sua morte, emergono dettagli sulle ultime della regina Elisabetta II: solo Carlo, il primogenito e ora nuovo re, e la principessa Anna, che erano già in Scozia quando la situazione è precipitata, sono arrivati in tempo per vederla viva. Il trapasso e' stato rapidissimo, al punto che nessuno degli altri familiari è arrivato in tempo per darle un ultimo saluto. Secondo il Daily Mail, Carlo, arrivato in elicottero da Windsor, e Anna sono rimasti al suo fianco negli ultimi minuti sul letto di morte. Poi si è unita a loro, Camilla, che trascorreva gli ultimi giorni d'estate poco distante, nella residenza di Birkhall, proprio nella tenuta, e che e' riuscita a unirsi al gruppo nei momenti finali, insieme alla sua assistente personale, Angela Kelly, e al medico. Gli altri figli della regina, Andrea ed Edoardo, erano a Londra, e non sono riusciti ad arrivare in tempo. Con loro sono arrivati in aereo, dal Berkshire ad Aberdeen e poi a Balmoral, anche il principe William e la moglie del principe Edoardo, Sophie, la contessa di Wessex, amatissima dalla regina. Il gruppo familiare è arrivato in Scozia alle 16, varcando i cancelli di Balmoral a bordo di una Range Rover guidata da William un'ora dopo. Sebbene Buckingham Palace non abbia confermato l'ora della morte, probabilmente non sono riusciti a vedere la regina prima della sua morte. Il principe Harry invece si e' unito alla famiglia solo in serata, ma era da solo. La moglie Meghan è rimasta a Londra per rispettare l'intimità della famiglia; e la moglie di William, Kate, è rimasta invece ad accudire i tre figli, che proprio ieri hanno acvuto il primo giorno nella nuova scuola, a Windsor.

08.30 – L’omaggio del mondo dello sport Usa: un minuto di silenzio a Yankee Stadium

Il mondo dello sport Usa omaggia la regina Elisabetta II, scomparsa ieri a 96 anni. Nel baseball, in occasione del match New York Yankees-Minnesota Twins, i giocatori si sono fermati per osservare un minuto di silenzio, rivolti verso un'immagine della monarca proiettata sullo schermo dello Yankee Stadium i giocatori. La National Football League ha tenuto un momento di silenzio prima della partita di inizio stagione tra Buffalo Bills e Los Angeles Rams al SoFi Stadium di Inglewood, in California.

08.20 – Il sito web della famiglia reale è aggiornato con Carlo re

Il sito web ufficiale della famiglia reale è stato aggiornato dopo la morte della regina Elisabetta II, con Carlo ora indicato come Sua Maestà il Re. Carlo succede automaticamente a sua madre come monarca della nazione alla sua morte, ma non sarà formalmente proclamato re finché il Consiglio di Accessione non si riunirà al St James's Palace di Londra. Tuttavia royal.uk riporta già Carlo come re e sua moglie Camilla regina consorte. Anche la home page del sito web è stata aggiornata con un elenco di articoli dedicati alla vita e al regno della regina.

08.15 – Premier Australia: “Una costante rara e rassicurante”

«I pensieri degli australiani sono rivolti oggi a popolo del Regno Unito» per «una perdita che sentiamo tutti, perché pochi hanno conosciuto un mondo senza la regina Elisabetta II», «una costante rara e rassicurante in mezzo a rapidi cambiamenti. Nel rumore e nel tumulto degli anni, ha incarnato ed esibito una decenza senza tempo e una calma duratura». A dichiararlo, nel suo messaggio di condoglianze per la scomparsa della regina Elisabetta II, è stato il premier australiano Anthony Albanese.

08.11 – Trump: “Carlo sarà un grande e meraviglioso re”

«Re Carlo III, che ho conosciuto bene, sarà un grande e meraviglioso re. Egli ama caramente il Regno Unito e tutto quello che rappresenta per il mondo»: lo afferma su Truth Donald Trump, aggiungendo che Carlo «dimostrerà di essere un motivo di ispirazione per tutti» e che «la regina Elisabetta è sempre stata, e sarà da lassù, molto orgogliosa di re Carlo III».

07.50 – Carlo III, la prima giornata da Re. Sale l’attesa per il discorso alla Nazione

Un incontro con la premier Liz Truss e con i funzionari incaricati del funerale di Elisabetta II, e un discorso alla nazione, poi domani sarà proclamato re: il nuovo re, Carlo III del Regno Unito, inizia oggi del sue mansioni reali. Al momento della morte della regina, infatti il trono è passato immediatamente e senza cerimonie all'erede, l'ex principe di Galles. Ma ci sono una serie di passaggi pratici - e tradizionali - che deve compiere per essere proclamato re. Innanzitutto Carlo III e la moglie Camilla, la regina consorte, torneranno oggi a Londra, dopo aver trascorso la notte con la famiglia a Balmoral, dove è morta la regina Elisabetta II. Il nuovo monarca sarà ufficialmente proclamato re domani: accadrà al St James's Palace di Londra, davanti a un corpo cerimoniale noto come Accession Council, un organo composto da membri del Privy Council (un gruppo di parlamentari di alto livello, passati e presenti, alti funzionari pubblici, del Commonwealth e il Lord Mayor di Londra). Oggi il nuovo re incontrerà la premier, Truss, e deciderà anche la durata del periodo di lutto della Famiglia reale, che dovrebbe durare un mese. Verranno sparati colpi di cannone - uno per ogni anno di vita della regina - ad Hyde Park nel centro di Londra e dalla Torre di Londra, l'antica fortezza reale sul fiume Tamigi. Suoneranno anche le campane all'Abbazia di Westminster, alla Cattedrale di St Paul e al Castello di Windsor, mentre le bandiere dell'Unione sventoleranno a mezz'asta. Nel frattempo per oggi la salma della regina, coperta dallo stendardo reale e i suoi fiori più amati, dovrebbe rimanere nel suo amato castello nelle Highlands, Balmoral, dove è deceduta.

07.30 – Elisabetta II: Xi Jinping, grande perdita per popolo britannico

Il Presidente cinese Xi Jinping ha espresso le sue «sincere condoglianze alla famiglia reale britannica, al governo e al popolo» per la scomparsa della Regina Elisabetta II. «A nome del governo e del popolo cinese e a nome proprio, Xi Jinping ha espresso le sue profonde condoglianze», ha dichiarato la Cctv. «La sua morte è una grande perdita per il popolo britannico», ha affermato il leader cinese.

07.00 – Il premier del Giappone: “Grave perdita per il mondo Kishida, con lei rapporti più stretti tra nostri Paesi”

Elisabetta II «ha contribuito enormemente a rafforzare i rapporti bilaterali tra Giappone e Regno Unito», ha detto il premier nipponico Fumio Kishida nel corso di un incontro con i media locali, all'indomani della morte della regina britannica. «Ha avuto un ruolo significativo nel mantenere la pace e la prosperità nel mondo», ha affermato Kishida aggiungendo che «la sua scomparsa è una grave perdita per la comunità internazionale».