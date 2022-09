Elezioni, Salvini prende le distanze da FdI: "Peppa Pig? Le priorità sono altre"

"Giù le mani da Peppa Pig, da Masha e Orso e da Cenerentola. Per me è prioritario bloccare le bollette della luce e del gas, perché molti italiani non hanno neanche i soldi per pagare il canone Rai”. Cosi il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un incontro con i cittadini a una bocciofila a Milano ha commentato la polemica sollevata Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d'Italia che ha chiesto di non trasmettere una puntata del cartone animato in cui si vede una famiglia con due mamme. “Io lascerei ai bimbi il diritto di godersi i cartoni animati – ha detto il segretario del Carroccio - le fiabe che si guardano e si vedono da una vita senza che ci siano innovazioni dei bimbi che interessano più gli adulti dei bimbi ". Di Daniele Alberti

01:28