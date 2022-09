Guadagnino Leone d'argento a Venezia 79: "Una storia di persone ai margini che hanno bisogno d'amare"

Luca Guadagnino stringe fiero il Leone d'argento per la miglior regia appena conquistato alla Mostra del cinema di Venezia con 'Bones and all'. Premiata anche con il Premio Marcello Mastroianni dedicato a un giovane attore emergente Taylor Russell, coprotagonista del film insieme a Timothée Chalamet. Video di Rocco Giurato

02:02