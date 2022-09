Molise, ridotta in schiavitù dai parenti per 22 anni, liberata dai carabinieri. “Calvario di violenze e abusi familiari”

ROMA. Ridotta in schiavitù per 22 anni dal fratello e dalla cognata: a scoprirlo i carabinieri di Bojano (Campobasso) che hanno liberato una donna di 67 anni del posto. Il tutto ha inizio nel 1995 quando la donna, allora 40enne, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l'invito del fratello che decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori. I primi anni di convivenza trascorrono in tranquillità, ma dopo poco, la donna inizia a diventare un peso e viene costretta a spostarsi in una stanza ricavata di fianco alla legnaia, priva di riscaldamento.

Violenza multipla

«Il caso in questione è un esempio di diversi tipi di violenza: fisica, per i maltrattamenti e la reclusione della vittima; psicologica, per la disumanizzazione e la costrizione in stato di schiavitù; economica per lo sfruttamento e sicuramente l'appropriazione indebita dei beni della donna». A sostenerlo è la docente di sociologia dell'Università di Perugia, Isabella Corvino, interpellata sulla vicenda di una donna di 67 anni di Bojano (Campobasso) ridotta in schiavitù per 22 anni da due famigliari; la donna è stata liberata dai carabinieri dopo una segnalazione. «Nell'immaginario comune, nonostante sia evidente qualcosa di diverso - spiega la professoressa Corvino- la famiglia rimane un ambiente collaborativo in cui il supporto e il mutuo aiuto rimangono il collante fondamentale. Non a caso anche in politica spesso si utilizza il tema per motivi strumentali senza far emergere quanta violenza invece si consumi all'interno della abitazioni private. Quando i carnefici sono familiari, proprio in virtù delle narrazioni sulla famiglia appare molto più difficile ribellarsi e denunciare. La donna protagonista di questo caso di cronaca afferma di aver più volte cercato aiuto, anche chi avrebbe dovuto denunciare ha preferito rimanere fuori da una faccenda privata».

Spazio sociale

Secondo la docente «le regole di questo spazio sociale sono spesso diverse da quelle dello spazio pubblico; purtroppo alcuni tipi di vulnerabilità come quella emotiva ed economica possono essere strumentalizzati avviando una spirale di violenza che raggiunti determinati livelli sembra impossibile da disinnescare». «La Convenzione di Istanbul - aggiunge - nell'articolo 12 prevede il dovere di adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. Per prevenire gli abusi familiari bisogna investire sulla cultura, sull'istruzione. Molto può fare il legislatore, ma non è sicuramente sufficiente investire in strumenti di sicurezza diretta».

Dinamica

La stanza dove la 67enne viene rinchiusa è accessibile mediante una scala a chiocciola esterna e viene dotata di un sistema di chiusura dall'esterno, che seppure rudimentale - uno spago resistente legato ad un chiodo ancorato sul muro - riesce nello scopo di impedire alla donna di uscire in assenza dei coniugi. Per anni la donna non ha subito cure mediche, e solo sporadicamente veniva accompagnata da una parrucchiera, ove era sorvegliata a vista dalla cognata, non è mai più uscita da sola neanche per andare sulla tomba del marito e non le è stato mai concesso di fare due chiacchiere con nessuno. Qualche mese fa però una segnalazione è arrivata ai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione e verificato la drammaticità della vicenda. La donna qualche giorno fa è stata accompagnata in caserma e sentita dal maresciallo alla presenza di un consulente nominato dalla Procura di Campobasso che segue le indagini a carico dei due coniugi. Rassicurata del fatto che non avrebbe più fatto ritorno in quell'abitazione e messa a suo agio, la donna ha denunciato oltre vent'anni di privazioni e vessazioni psicologiche e fisiche, avendo subito botte e schiaffi da entrambi. Aveva la possibilità di lavarsi nella vasca del bucato una volta al mese, non le era consentito l'utilizzo del bagno, ma soprattutto nella stanza dove era rinchiusa, non era presente alcun sistema di riscaldamento.

Resilienza

«La “resilienza” della donna - evidenziano i carabinieri - è stata messa a dura prova negli anni, ma ha vinto la sua capacità di sopportare le gravissime privazioni subite, dalla libertà personale, a quella di parola e di autonomia, mostrando un desiderio di vivere ed uscire da tale situazione, cercando in ogni occasione di chiedere aiuto, con tentativi rimasti per troppo tempo inascoltati». La donna si trova ora in una struttura protetta dove è stata curata. «E' stata molto lucida e precisa nel racconto, nonostante il vissuto», hanno concluso i carabinieri. La vicenda, dunque, è iniziata nel 1995, quando la donna, giovanissima, rimane vedova e accoglie l'invito del fratello che decide di ospitarla e metterle a disposizione quella che era la stanza degli anziani genitori. Dopo qualche anno di convivenza pacifica inizia a diventare un peso e viene costretta a spostarsi in una stanza ricavata di fianco alla legnaia, priva di riscaldamento, accessibile mediante una scala a chiocciola esterna e dotata di un sistema rudimentale di chiusura dall'esterno, con uno spago resistente legato ad un chiodo ancorato sul muro allo scopo di impedirle di uscire in assenza dei coniugi.

Urgenza di denunciare

Questa, dunque, è la ricostruzione dei militari dell'Arma di Bojano, coordinati dal maggiore Edgar Pica, che hanno lavorato al caso alcuni mesi effettuando controlli e acquisendo materiale investigativo prima di procedere, venerdì sera, al blitz per la liberazione della donna. «La svolta è arrivata grazie a una segnalazione - le parole del maggiore dei carabinieri Edgar Pica - a dimostrazione della necessità di denunciare sempre e tempestivamente le violenze, ma soprattutto in questo caso, come in tanti altri dormienti, di non voltare la testa, di ascoltare le richieste di aiuto, anche se velate, di vicini di casa, conoscenti o semplici coinquilini e segnalarle ai Carabinieri, perché solo vincendo il muro dell'omertà si potrà costruire una società migliore che garantisca a tutti gli stessi diritti e ponga fine alle sopraffazioni».