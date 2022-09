Elezioni, Letta: "Con vittoria Meloni finita la pacchia per l'Italia, non per l'Europa"

"Meloni ha detto che con la sua vittoria sarebbe finita la pacchia per l'Europa, temo che sarebbe finita la pacchia per l'Italia. Ci sarebbero grossi problemi con il Pnrr e sulle altre scelte fatte insieme all'Europa. Questa sarà una settimana decisiva per prendere decisioni sul caro energia che va fermato. Abbiamo chiesto al governo un intervento su più fronti: disaccoppiamento tra energia prodotta da rinnovabili e quella prodotta da gas; raddoppio per credito di imposta per tutte le attività; introduzione bolletta luce sociale. Siamo pronti a fare la nostra parte". Lo ha dichiarato il segretario del PD Enrico Letta a margine di un confronto presso la sede di CNA.

01:28