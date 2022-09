La politica è un po' come il cibo: lo sketch dei The Jackal sul voto è tutto da ridere finché non arriva il finale

"Lo sappiamo che decidere cosa prendere da mangiare è la seconda decisione più importante che dovrete prendere nei prossimi 15 giorni. Però se non voti niente va bene tutto". E' il messaggio che i The Jackal hanno lanciato contro l'astensionismo al voto del prossimo 25 settembre nel loro ultimo video YouTube. Nel video vengono citati anche i dati della relazione ISTAT "Per la partecipazione dei cittadini" sottolineando la sproporzione tra i potenziali elettori under 35 e gli over 50. E si chiude con il messaggio: "Finché i giovani non andranno a votare, i politici non parleranno dei giovani". (ogni riferimento a fatti o persone reali è voluto, fanno sapere attraverso una nota stampa I The Jackal).

02:22