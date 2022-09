Irlanda del Nord, Carlo e Camilla accolti a Belfast dagli applausi della folla

Re Carlo III è arrivato a Belfast in Irlanda del Nord nell'ambito del suo tour del Regno Unito dopo la morte della Regina Elisabetta e la proclamazione come nuovo sovrano. Carlo e la regina consorte Camilla hanno salutato i cittadini e sono stati accolti da applausi al loro arrivo al castello di Hillsborough, residenza reale nel paese. Il Re ha incontrato successivamente i leader politici nordirlandesi, compresi alcuni esponenti dei partiti nazionalisti che vorrebbero che l'Irlanda del Nord lasciasse il Regno Unito per diventare parte della Repubblica d'Irlanda. L'ARTICOLO Re Carlo a Belfast: le tensioni in Irlanda del Nord e l'incontro con Sinn Féin

01:56