Salario minimo europeo, arrivano le nuove regole: ma l’Italia non c’è

Salario minimo europeo, l’Ue adesso ha veramente le nuove regole. L’Aula del Parlamento riunita a Strasburgo ha approvato in via definitiva (505 favorevoli, 92 contrari, 44 astenuti) l’accordo già raggiunto lo scorso giugno, che riordina una materia lasciata alla competenza dei governi e che rimane comunque a connotazione fortemente nazionale.

L’Unione europea, è bene ricordarlo, non fissa un salario minimo uguale per tutti. Non si sostituisce alle leggi nazionali sul mercato del lavoro. Quello che opera la direttiva, è un riordino. Lascia libertà ai governi, ma fa sì che nel determinare le remunerazioni si tenga conto delle specifiche differenze, a partire da tenore e costo della vita.

Già adesso l’ammontare varia da Paese a Paese, calcolato in maniera tutta nazionale. Si parte dalla Bulgaria, dove non si può scendere al di sotto del corrispettivo di 332 euro (Sofia ancora non la moneta unica). questo il montante più basso che si registra nell’Unione. All’estremo opposto il Lussemburgo, con 2.257 euro di remunerazione minima mensile. In totale sono otto gli Stati membri dove il salario minimo supera quota 1.000 euro: Slovenia (1.074 euro), Spagna (1.126 euro), Francia (1.603 euro), Germania (1.621 euro), Belgio (1.658), Paesi Bassi (1.725 euro), Irlanda (1.775 euro). Ecco, tutto questo resterà invariato. Ma si introducono le modalità di indicizzazione, revisione e variazione. Queste sì, che saranno le stesse per tutti.

I nuovi requisiti intendono armonizzare i sistemi già in vigore nei 21 Paesi che già hanno un salario minimo di base garantito per legge. L’Italia non è tra questi, e dunque non sarà tenuta ad adeguarsi e potrà continuare a basarsi sui contratti collettivi come fatto finora. Una delle condizioni previste esplicitamente è proprio questa: laddove non c’è una basta paga di riferimento, va incoraggiata la contrattazione collettiva. Questo vale anche per Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia, gli altri, come l’Italia, a non avere compensi fissati per legge.

In linea generale, quando il tasso di copertura della contrattazione collettiva in uno Stato membro è inferiore all’80%, è necessario un Piano d’azione nazionale per aumentare progressivamente il numero di lavoratori tutelati, «congiuntamente alle parti sociali».

La nuova direttiva, a cui gli Stati dovranno conformarsi entro due anni, si applicherà a tutti i lavoratori dell'UE con un contratto o un rapporto di lavoro. Chi già ha nel proprio ordinamento una retribuzione di base, dovrà tenere conto del costo della vita e dei più ampi livelli di retribuzione. Più in dettaglio, per quanto riguarda la valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi garantiti esistenti, i Paesi UE potranno determinare un paniere di beni e servizi a prezzi reali, o fissarlo al 60% del salario mediano lordo e al 50% del salario medio lordo. A partire da ciò gli Stati dovranno aggiornare i salari minimi almeno ogni due anni, termine spostato fino a un massimo di quattro anni per chi prevede già retribuzione di base che segue un percorso di indicizzazione automatica all’inflazione.

Le nuove regole introducono quindi l'obbligo per i Paesi UE di istituire un sistema di monitoraggio «affidabile», nonché controlli e ispezioni sul campo, per garantire conformità e contrastare i subappalti abusivi, il lavoro autonomo fittizio, gli straordinari non registrati o la maggiore intensità di lavoro.