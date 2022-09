Covid, il bollettino del 17 settembre: 17.154 nuovi casi e 38 morti. Tasso di positività al 12,2%

ROMA. I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 17.154, in diminuzione rispetto ai 17.364 di ieri. I morti sono 38, ieri ne erano stati segnalati 44. In calo i ricoveri ordinari (-126), in leggero aumento le terapie intensive (+8). Il tasso di positività si attesta al 12,2%.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.148.935. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 150 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 21. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.474 nelle ultime 24 ore, 126 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 426.951, rispetto a ieri 1.229 in più. Dimessi e guariti sono 21.545.438 (+15.883) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.546.

Piemonte

In Piemonte accertati 1453 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività dell'8,2% in rapporto ai 17.824 tamponi processati, di cui 17.195 test antigenici. I ricoverati sono 223 nei reparti ordinari (-7 rispetto a ieri), con un tasso di occupazione dei letti del 3,3%. In terapia intensiva i degenti sono 7, lo stesso numero di ieri, con un'occupazione dei letti dell'1,1%. Non è stato registrato alcun decesso.

Liguria

Continua a diminuire, in Liguria, il numero dei malati covid ospedalizzati. Sono 120 (3 in terapia intensiva), 15 meno di ieri. Nn sono segnalati decessi. Il numero dei morti da inizio pandemia è 5565. I nuovi contagiati sono 447 a fronte di 4046 tamponi (841 molecolari e 3205 test antigenici). Il tasso di positività è dell'11.4% mentre a livello nazionale si attesta al 12.2%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 490. I positivi sono 8671, 43 meno di ieri. I nuovi casi sono 191 nell'area di Genova, 76 nel Savonese, 71 nell'Imperiese, 64 nello Spezzino e 45 nel Tigullio. In isolamento domiciliare ci sono 4553 perosne, 21 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 551 dosi di vaccino.

Lombardia

Sono 2.868 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 21.233 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,5%. Nelle ultime 24 ore sono morte 12 persone, per un totale di 42.418 decessi nella regione da inizio pandemia. Sale a 12 (+3) il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre cala a 482 (-6) quello dei ricoverati nei reparti ordinari.

Alto Adige

In Alto Adige sono 295 i nuovi casi di Covid-19 su 1.647 tamponi processati nella giornata di ieri. Tre i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore per un totale di 1.536 vittime da inizio pandemia. Il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale oggi non è stato aggiornato e, quindi, resta, 36 nei normali reparti e 3 in terapia intensiva. Tornano a salire anche le persone in quarantena o isolamento domiciliare mentre i guariti totali sono 255.273.

Trentino

Nessun decesso per Covid in Trentino dove i nuovi casi sono 321. Di questi, 6 sono stati rilevati al molecolare (su 110 test effettuati) e 315 all'antigenico (su 1.390 test effettuati). I molecolari poi confermano 0 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 46, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 4 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.252.489 (di cui 428.901 seconde dosi, 340.759 terze dosi e 31.856 quarte dosi).

Veneto

Sono 2.250 i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, 64 in meno di quelli registrati ieri e che porta il totale dei contagi in regione a 2.232.3130. Vi sono 3 vittime, con il totale dei decessi a 15.439. Aumento, invece, (+330) per i casi attuali positivi, che sono 35.144. Negli ospedali, salgono di poco (+11) i ricoveri in area non critica, che sono ora 484, e scendono (-4) quelli in terapia intensiva arrivati a 17.

Emilia-Romagna

Due decessi e 1.263 positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 10.618 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.618 molecolari e 6.000 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,8%, età media 51,2 anni. Questi i principali dati covid nelle ultime 24 ore in regione. Stabili le terapie intensive, dove risultano attualmente ricoverati 21 pazienti (invariati rispetto a ieri), l'età media è di 63,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 612 (-14 rispetto a ieri, -2,2%), età media 74,7 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 15.772 (+2). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.139 (+16), il 95,9 del totale dei casi attivi. Da inizio pandemia, in regione si registrano 1.842.757 casi di positività e i 17.979 decessi.

Toscana

Altri 819 nuovi casi (età media 54 anni) e altri 2 morti per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il report della Regione. Le ultime vittime sono state a Arezzo e a Siena e portano a 10.716 i deceduti dall'inizio dell'epidemia nella regione. Salgono a 1.389.951 i casi totali di positività rilevate dall'inizio della pandemia (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti - 728 nelle 24 ore con tampone negativo - crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.299.299 (93,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 79.936 (+0,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 178 (saldo invariato tra ricoveri e dimissioni rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (+2 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al +33,3%). Altre 79.758 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (89 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

Umbria

Si registra un calo dei ricoverati Covid in Umbria. Sono 115 (di cui uno in terapia intensiva), undici in meno in un giorno, secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 17 settembre. I nuovi casi accertati sono 357, i guariti 315 e non ci sono altri decessi. Gli attualmente positivi salgono così a 3.018: sono 42 in più rispetto a ieri, con un aumento percentuale del 7,7 su base settimanale. Sono stati analizzati 1.780 tamponi (molecolari e test antigenici),e il tasso di positività è al 20,05 per cento (19,8 ieri e 19,01 sabato della scorsa settimana).

Lazio

Oggi nel Lazio su 11.022 tamponi, si registrano 1.528 nuovi casi positivi al Covid (+41), mentre sono 2 i decessi (-2), 378 i ricoverati (-1), 25 le terapie intensive (+1) e 1.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. I casi a Roma città sono a quota 730. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Abruzzo

Sono 603 i nuovi positivi al Covid oggi in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore non si registra alcun decesso. Sono stati eseguiti 1.315 tamponi in regione e 3.011 test antigenici. In tutto il corso della pandemia sono 518.252 i guariti dal coronavirus (663 in più di ieri). Sono 27.651 gli attualmente positivi (60 in meno da ieri). Sono 105 i ricoverati in area medica covid (5 in meno di ieri) e 3 in terapia intensiva (il dato resta invariato da alcuni giorni). Dei nuovi positivi al Covid-19 residenti nelle province, nell'aquilano se ne registrano 136, i nuovi contagiati dell'area teatina sono 160, nel pescarese sono 154 e nel teramano 135 i nuovi positivi. In Abruzzo sono 10 i nuovi contagiati che risultano risiedere fuori regione. Sono in corso di accertamento 8 nuovi positivi.

Molise

Un uomo di 85 anni di Isernia è deceduto nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso, dove era ricoverato con il Sars-Cov-2. È la vittima 677 dall'inizio della pandemia in Molise. Restano 9 i degenti in area covid, nessuno in terapia intensiva. Oggi in Molise si registrano 76 nuovi casi di positività da 600 tamponi tra molecolari e antigenici. Il numero degli attualmente positivi è 3.813, 2.649 in provincia di Campobasso e 1.155 in provincia di Isernia.

Campania

Sono 1.430 nuovi casi di Covid-19 in Campania, 1.342 da antigienico e 88 da molecolare. I test processati sono 10.027, di cui 7.604 antigienici e 2423 molecolari. Non ci sono decessi registrati. Dei 575 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 14; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 228.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano altri 684 di positività al Covid su 8.041 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza dell'8,5%. I decessi sono stati cinque. I nuovi casi sono distribuiti nelle province di Bari (242), Bat (36), Brindisi (59), Foggia (74), Lecce (154), Taranto (106). Sono residenti fuori regione altre 11 persone risultate positive in Puglia. Delle 10.468 persone attualmente positive 116 sono ricoverate in area non critica (ieri 126) e 10 in terapia intensiva (ieri 8).

Basilicata

Sono 159 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 780 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono state registrate 314 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 22 persone (tre meno di ieri), delle quali nessuna in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 5.887. Il bilancio delle vittime della pandemia è di 948 (ieri non è stato segnalato alcun decesso), mentre finora sono state registrate 171.795 guarigioni.

Calabria

Stabile la situazione dei contagi da Covid in Calabria. I nuovi casi sono 473 con un tasso di positività del 14,21% (ieri 14,82%). Due le vittime, con il totale che arriva a 2.988. Nel saldo tra ingressi ed uscite, calano di 3 i ricoverati in area medica (129) e crescono di 1 quelli in terapia intensiva (7). I casi attivi sono 39.374 (-536), gli isolati a domicilio 39.238 (-534) ed i nuovi guariti 1.007. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.739.624 con 549.698 positivi.

Sicilia

Sono 809 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.488 tamponi processati. Ieri i positivi erano 791. Il tasso di positività è al 9,5%, in aumento rispetto all'8,5% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 38.049 con un aumento di 111 casi. Sono 696 i nuovi guariti mentre sono 2 le vittime. Il totale dei decessi sale a 12.179. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 220, 8 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 16, uno in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 207 casi, Catania 156, Messina 155, Siracusa 78, Trapani 52, Ragusa 57, Caltanissetta 21, Agrigento 54, Enna 29.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 234 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 228 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.899 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 72 ( -3 ). Sono 4719 i casi di isolamento domiciliare (+56).