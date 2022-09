Monaco di Baviera, Oktoberfest al via dopo due anni di stop: in migliaia alla riapertura dei cancelli

Oktoberfest al via a Monaco dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. In migliaia si sono radunati davanti ai cancelli del Theresienwiese, un’area di 420mila metri quadrati, che ospita l'atteso festival della birra che attira circa 6 milioni di visitatori ogni anno in Baviera. Sull'Oktoberfest, giunto alla 187esima edizione e in scena fino al 3 ottobre, pesa però l'inflazione. Un boccale di birra da 1 litro costa quest'anno tra 12,60 e 13,80 euro, con un aumento di circa il 15% rispetto al 2019, secondo la homepage ufficiale del festival

01:22