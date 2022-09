Prove dei funerali della regina Elisabetta, soldato ha un malore e crolla per terra

Malore per un militare in servizio al castello di Windsor durante le prove per il funerale che si terrà il 19 settembre. Il soldato si è accasciato a terra ed è stato soccorso da un ufficiale che controllato il suo stato di salute sollevando il fucile. L'uomo è stato poi soccorso dal personale medico militare che lo ha portato via in barella.

01:07