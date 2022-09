Salvini attacca Draghi: "Trovi i soldi invece di parlare di pupazzi"

È scontro tra il premier uscente Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini. "Non ho tempo di seguire la conferenza stampa, penso sia legittimo non seguire la conferenza stampa di Draghi, almeno non c'è ancora un articolo costituzionale che lo impone". Così ha risposto il segretario del Carroccio a una domanda sulle dichiarazioni fatte ieri dal premier Mario Draghi in conferenza stampa, a margine di un'iniziativa su flat tax e pace fiscale in corso a Milano. Poi ha aggiunto: "A proposito di Draghi, oltre che parlare di pupazzi, spero che trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette perché non so se ha capito l'emergenza nazionale a cui stiamo andando in contro". L'ARTICOLO Elezioni politiche 2022, Salvini attacca Draghi: "Pensi alle bollette oltre che parlare di pupazzi" di Daniele Alberti

02:09