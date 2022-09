Una donna tra la folla regala a re Carlo una penna a sfera, l'ironia della suddita: "Just in case"

"Just in case". "Nel caso ti servisse". Una anonima benefattrice che si trovava tra la folla a Cardiff, ha regalato una penna a sfera a Re Carlo, prendendo in giro bonariamente il nuovo sovrano per l'episodio che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi a Belfast. Carlo era in visita al castello di Hillsborough e mentre firmava il libro dei visitatori la sua stilografica aveva iniziato a perdere inchiostro: il re non ha reagito bene all'incidente (e soprattutto l'ha fatto a favor di telecamera). Il video è diventato presto virale. Re Carlo, ad ogni modo, ha mostrato di gradire il regalo-scherzo della misteriosa signora lasciandosi andare a una sonora risata.

