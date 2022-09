Svezia: incarico al leader dei Moderati Kristersson, ma per governare serve l’appoggio dell’estrema destra

Inizio in salita per il nuovo governo scandinavo. Ulf Kristersson, leader del partito dei Moderati svedesi, ha accettato questa mattina il compito di guidare il nuovo esecutivo conferitogli dal presidente del parlamento svedese (il Riksdag) Andreas Norlen. Quest’ultimo si è pronunciato a otto giorni di distanza dalle elezioni che hanno visto l’amara sconfitta dei socialdemocratici al potere (primi nei voti ma inferiori alla coalizione avversaria), guidati dalla prima ministra ad interim Magdalena Andersson e la vittoria della coalizione di destra. Andresson, leader socialista e già ministra delle Finanze, guidava il Paese dal novembre del 2021.

«A seguito delle consultazioni con i portavoce, affido al leader del Partito dei Moderati, Ulf Kristersson, il compito di sondare le condizioni per formare un governo», ha dichiarato il presidente del parlamento, secondo quanto riferito dal quotidiano Expressen.

«I partiti che rappresentano la maggioranza dei seggi nel nuovo Riksdag hanno indicato Ulf Kristersson come la persona giusta e quindi è stata una decisione abbastanza facile da prendere», ha aggiunto. Norlen ha precisato di non aver stabilito un termine preciso affinché Kristersson possa portare a termine l’incarico esplorativo affidatogli, anche se ha indicato che «è chiaro che ci sono una serie di problemi che devono essere risolti e che ci vorrà del tempo».

Ulf Kristersson, per diventare il 35° ministro di Stato della Svezia, deve riuscire a riunire sotto lo stesso tetto i quattro partiti del blocco che ha vinto le elezioni, che spazia dai liberali di centrodestra ai Democratici di Svezia (Sd) di estrema destra, passando per i Moderati e i Cristiano Democratici. Dopo l’incontro con il presidente della Camera, Kristersson ha dichiarato, riconoscendo la difficoltà dell’impresa, che la formazione di un governo richiederà «un po’ di tempo».

L’enigma principale è il ruolo che andrebbero ad occupare nella maggioranza gli Sd di Jimmie Åkesson, il partito ultraconservatore con radici neo-naziste che, con più del 20%, è stato anche il più votato della coalizione di destra. I Democratici sono fortemente interessati ad andare al governo, ma gli altri tre partiti sembrano non essere d’accordo. Lo scenario al momento più plausibile potrebbe essere quello di un governo composto da moderati e democristiani e possibilmente anche dai liberali, con l’appoggio esterno della Sd. In ogni caso, si tratterebbe di una virata forte rispetto al precedente esecutivo, improntato su posizioni molto più progressiste e pro welfare.



Alle prime elezioni a cui si presentarono, le parlamentari del 1988, i Democratici Svedesi ottennero solo un misero 0,02% dei voti. La svolta avvenne dal 2010 in poi: con il 5,7% dei voti, entrarono al Riksdag con 20 parlamentari su un totale di 349. Nel 2014 raddoppiarono ancora arrivando quasi al 13 per cento e riuscendo a eleggere 49 parlamentari. Nel 2018 il partito ottenne poco meno del 18%. Oggi, superato il 20%, sono secondi solo ai Socialdemocratici di Andresson

Ma perché gli estremisti dovrebbero accettare idea dell’appoggio esterno? Per interesse: in cambio della rinuncia ai ministeri, gli Sd potrebbero appaltare alcune delle loro battaglie chiave ai moderati, e potrebbero anche negoziare per la nomina del prossimo presidente della Camera. Åkesson per ora si dice soddisfatto di come stiano procedendo le contrattazioni: «Stanno andando bene e tutto viene discusso in un unico pacchetto».

Con 73 seggi, l’Sd sarebbe il principale partito della futura maggioranza, davanti a Moderati (68), Democristiani (19) e Liberali (16). In totale, la maggioranza emergente è fragile, con 176 seggi contro i 173 del blocco di sinistra, guidato dai socialdemocratici di Magdalena Andersson (107 seggi). L’elezione del premier da parte del Parlamento non potrà aver luogo prima della ripresa dei lavori parlamentari il prossimo 27 settembre.