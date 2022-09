Chi è il volontario italiano morto in Ucraina. La famiglia: “Un eroe di guerra”

DALL’INVIATO A KHARKIV. Benjamin Giorgio Galli era stato ferito nell’area di Kharkiv, epicentro della veloce controffensiva con cui gli ucraini hanno ripreso oltre ottomila chilometri quadrati di territorio nella porzione est e sud del Paese.

È finito sotto un bombardamento mentre operava al fronte, investito da una pioggia di schegge, quella fatale lo avrebbe raggiunto alla testa, secondo quanto riferiscono fonti informate. A nulla è valso il trasporto d’urgenza a Kiev, dove è deceduto in ospedale nella notte tra il 18 e il 19 settembre.

Che significato hanno i referendum voluti da Putin? Ecco perché la Nato teme l’escalation nucleare e la terza guerra mondiale giampiero maggio 20 Settembre 2022 giampiero maggio

Nella capitale ucraina sono giunti i genitori, padre italiano Gabriel Galli, madre olandese Mirjam Van der Plas, (hanno altri due figli), per riportare la salma a casa. «È morto da eroe», ha detto il padre agli amici di Winterswijk, città dei Paesi Bassi di 30 mila abitanti al confine con la Germania dove risiedeva, e di Bedero Valcuvia, un piccolo paese di 660 abitanti a 15 chilometri da Varese dove ha trascorso la gioventù.

L’ultima residenza risulta a Varese, poi si è trasferito in Olanda ed ora non sarebbe più iscritto all’anagrafe in Italia. È durata sei mesi la carriera di Galli come combattente nelle forze ucraine. È opportuno infatti dire che l’accezione di «foreign fighter» non è corretta per i volontari stranieri della Legione internazionale, perché di fatto il loro arruolamento li inquadra in strutture regolari delle forze armate ucraine. Da Winterswijk, aveva attraversato la Germania e poi la Polonia per arruolarsi nella Legione Internazionale di difesa dell'Ucraina come olandese, avendo lui doppia nazionalità.

Grande appassionato di soft air, Benjamin Galli aveva deciso poco dopo lo scoppio della guerra di imbracciare il fucile, postando sul suo profilo alcune foto in divisa e con le armi in mano. «Era convinto di andare a combattere una guerra dalla parte giusta, contro un'invasione illegittima», raccontano i genitori.

Guerra Russia-Ucraina, morto volontario italiano. Mosca: dal 23 settembre referendum per annettere il Donbass. Giallo sul discorso di Putin, parlerà domani A CURA DI SILVIA STELLACCI, PASQUALE QUARANTA, Nicolò Guelfi 19 Settembre 2022 A CURA DI SILVIA STELLACCI, PASQUALE QUARANTA, Nicolò Guelfi

«È stato uno dei primi ad arrivare in Legione, siamo stati assieme a marzo a Javoriv (nei pressi di Leopoli)», riferisce a La Stampa un commilitone di Galli, anche lui volontario straniero. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre c’è stato un raggruppamento di militari nella zona di Kharkiv proprio in vista della controffensiva, personale proveniente da altre aree del Paese, anche stranieri della Legione internazionale (italiani compresi). Per quanto la manovra di fine estate degli ucraini abbia corrisposto a una rapida ritirata dei russi, in alcune sacche di combattimento le truppe di Mosca stanno ancora resistendo. Galli, probabilmente, stava operando in uno di questi teatri.



Il legionario è la seconda vittima italiana accertata in Ucraina, anche se il numero dei caduti italiani è incerto, così come quelli che ancora stanno combattendo con l'esercito di Kiev. A fine marzo, era stato ucciso Edy Ongaro, detto Bozambo, miliziano di origine veneta di 46 anni che da otto combatteva con le forze separatiste del Donbass.