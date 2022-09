Superbonus e il video da 2 minuti chiesto per dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori, rabbia di ingegneri e architetti: “Non siamo youtuber”

Si fa sempre più intricata la storia del Supebonus 110, l’agevolazione che ha rilanciato l’edilizia nel post pandemia da Covid ma finita in una sorta di palude subito dopo l’approvazione, nel novembre del 2021, del decreto anti frodi. Da quella data in avanti, in particolare sul fronte della cessione dei crediti, il meccanismo di fatto si è inceppato, tanto da portare ad una serie di provvedimenti e decreti (l’ultimo è il dl Aiuti ter) per sveltire le pratiche. E, in particolare, per far ripartire la cessione dei crediti ora bloccati: una situazione che sta mettendo in difficoltà migliaia di famiglie e imprese.

Ora a complicare la situazione c’è la richiesta di un video di circa 2 minuti realizzato dal tecnico asseveratore, per conto del proprio cliente, per illustrare rapidamente l'intervento effettuato. E' la richiesta avanzata dalla società Deloitte contro le frodi del Superbonus. Che però ha suscitato le proteste di tecnici, architetti e ingegneri. La società spiega che il video fa parte dei presidi introdotti «in seguito alla Circolare n. 23 del 23 giugno 2022 e in applicazione delle indicazioni contenute nelle comunicazioni dell'Uif» e che «sono volti a rafforzare i controlli antifrode a tutela dell'erario, delle imprese, dei committenti, dei professionisti e dei soggetti cessionari, al fine della più sicura verifica e più rapida monetizzazione degli incentivi». Deloitte sottolinea come sia «noto che l'Agenzia delle Entrate sta procedendo ad un'alta percentuale dei controlli (dal 60% all'80% delle comunicazioni inviate); pertanto, appare evidente come un breve video di spiegazione dell'intervento da parte del tecnico asseveratore non possa che agevolare le verifiche da parte della stessa Agenzia» e che si tratta di un'iniziativa «che si può totalmente iscrivere tra quelle innanzitutto a tutela erariale e dunque della collettività».

Cosa dicono i professionisti

E la voce di ingegneri e architetti? «Siamo al fianco della Rete delle professioni tecniche sulla vicenda dei video antifrode» fa sapere, in una nota stampa, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura, aderente a Confindustria. «Il timore alla base della richiesta è ultra legem e senza base giuridica - afferma il presidente Giorgio Lupoi - Il professionista che firma (il contratto per i lavori) si assume una responsabilità nei confronti di tutti gli attori coinvolti che è ampiamente sufficiente a garantire chiunque». L'associazione invita Deloitte a considerare le difficoltà nelle cessioni che rimangono nel settore e ad avere maggiore «fiducia e rispetto» per i tecnici, che controllano la correttezza delle operazioni per lo Stato. Per Fabio Tonelli, responsabile del Gruppo di lavoro OICE Superbonus, il video antifrode è «un'ulteriore inutile incombenza a carico dei professionisti ed esprime plasticamente il complesso vessazioni che chi opera nel Superbonus subisce quotidianamente da mesi.- conclude - Chiediamo che questa "estemporanea" pretesa di Deloitte venga immediatamente ritirata».