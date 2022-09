Unwto: "Alba modello globale dell'enoturismo", dalle Nazioni Unite l'inedito riconoscimento

“Daremo un riconoscimento ad Alba come modello globale dell’enoturismo”. Il segretario generale dell’Unwto, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per il Turismo, il georgiano Zurab Pololikashvili, inaugura così la Sesta edizione della Conferenza mondiale dell’enoturismo, in corso proprio ad Alba, nel cuore del territorio di Langhe, Roero e Monferrato che è Patrimonio Unesco. E poi continua spiegando come l’innovazione digitale può supportare e ulteriormente sviluppare il turismo, anche nel campo enogastronomico.



Intervista di Lara Loreti, Video di Giulia Destefanis

