Biden avvisa: “Nessuno ha minacciato la Russia, è Mosca ad aver voluto la guerra. Da Putin parole spericolate e irresponsabili”

«Continueremo a stare accanto all’Ucraina, nessuno ha minacciato la Russia è stata Mosca a volere questa guerra». Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di comunicare al mondo nel suo discorso cominciato alle 17 alla 77esima Assemblea generale dell'Onu la sua posizione nei confronti delle ultime minacciose dichiarazioni rilasciate da Vladimir Putin. «Il quale sta violando i principi sanciti dalla Carta dell’Onu, mentre l’America «vuole rafforzare le democrazie» soprattutto davanti al tentativo di nazioni come la Russia «che coltivano ambizioni imperialiste». Il presidente americano ha spiegato che «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere mai lanciata». E ha aggiunto: «Gli Usa vogliono che la guerra in Ucraina finisca alle condizioni giuste. Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere mai combattuta».

Il monito lanciato da Biden è molto netto: «Gli Stati Uniti chiedono la pace immediata, e che si trovino accordi che tutti accettiamo, ma non può essere l’acquisizione della terra di un altro Paese. Mosca vuole eliminare il diritto di esistere» ha detto il presidente Usa al Palazzo di Vetro. «Gli Stati Uniti difenderanno la democrazia non solo in Ucraina ma in tutto il mondo. Rispettiamo la Carta delle Nazioni Unite abbracciata da 193 Stati»



«Spericolate e irresponsabili minacce nucleari»

Il presidente degli Stati Uniti ha poi definito «irresponsabili e spericolate le minacce nucleari» avanzate da Putin: «Abbiamo un membro permanente del Consiglio di sicurezza che ha invaso un suo vicino con l'obiettivo di toglierlo dalla mappa. Oggi il presidente russo Putin ha inviato altre minacce. Il Cremlino sta organizzando un referendum farsa, che è una enorme violazione al diritto internazionale». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo intervento alla 77 Assemblea generale delle Nazioni Uniti. E ancora sul referendum attraverso il quale il Cremlino vorrebbe annettersi il Donbass: «Si tratta di una farsa che viola la sovranità degli Stati».

«Non vogliamo una Guerra Fredda»

E poi ancora sulla responsabilità tutta russa di un possibile estensione del conflitto: «Noi non siamo alla ricerca di conflitti, non vogliamo una Guerra Fredda vogliamo rafforzare e difendere le democrazie. «Gli Stati Uniti "non chiedono a nessuno di scegliere" tra gli Usa e gli altri». Sulla crisi alimentare Biden ha detto che Putin sta raccontando un sacco di bugie: «Le sanzioni Usa consentono esplicitamente l’export di derrate alimentari e fertilizzanti russi: è la guerra della Russia che provoca l’insicurezza alimentare a livello globale e solo la Russia può porvi fine». E poi: «E Mosca è anche responsabile delle speculazioni in atto sull’energia». Biden ha anche parlato delle migliaia di morti trovati nelle fosse comuni in Ucraina, un genocidio che «gli Stati Uniti non possono fingere di non vedere».