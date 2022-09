Putin annuncia in tv la mobilitazione parziale: “L’Occidente vuole distruggerci, abbiamo anche noi armi nucleari”. Richiamati 300 mila riservisti

MOSCA. Al via da oggi la «mobilitazione parziale» dei riservisti in Russia: lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso registrato e atteso per questa sera, trasmesso invece a sorpresa in tv stamattina. Il presidente russo giustifica la decisione con l'obiettivo di «difendere il nostro territorio, il nostro Paese». Perché, «l'obiettivo dell'Occidente, che non vuole la pace in Ucraina, è l'indebolimento e la distruzione della Russia» come già avvenuto con l'Unione Sovietica. Quanto all'attacco all'Ucraina, «gli obiettivi principali dell'operazione speciale rimangono invariati». L’operazione, dunque, «era necessaria per combattere i nazisti e liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato». Putin ha poi ribadito il «sostegno ai popoli» delle quattro regioni che dovrebbero tenere un referendum per l'annessione a Mosca: «La Russia farà di tutto per garantire lo svolgimento dei referendum». Il presidente russo ha quindi lanciato un minaccioso richiamo sul ricorso alle armi nucleari: «L'Occidente ha superato oltre i limiti dell'aggressione alla Russia. Sono loro a ricattarci sull'uso delle armi atomiche. Ma all'Occidente dico: abbiamo tantissime armi con cui rispondere. E useremo ogni strumento per difendere il nostro popolo».

Putin firma il decreto sulla parziale mobilitazione militare e annuncia: "Richiameremo le riserve"

Nel suo discorso alla nazione sfida espressamente e nuovamente l’Occidente sul nucleare: «Alcune figure eminenti della Nato hanno parlato della possibilità di usare contro la Russia armi di distruzione di massa, cioè armi nucleari. A chi fa dichiarazioni di questo tipo sulla Russia, voglio ricordare che anche il nostro Paese dispone di armi nucleari».

La mobilitazione di 300 mila riservisti

La mobilitazione comincia dunque subito: «La leva militare riguarderà i cittadini che fanno già parte delle riserve e quelli che hanno svolto servizio militare nelle forze militare e hanno esperienza. I richiamati invece, prima di essere richiamati al fronte, svolgeranno ulteriore addestramento».

Il presidente Putin mostra di nuovo – e pericolosamente - i muscoli, specificando che coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro. «Non sto bluffando».

Subito dopo l’annuncio in tv, il servizio stampa del Cremlino ha pubblicato il decreto di mobilitazione parziale della Russia. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, durante il periodo di mobilitazione parziale un congedo è possibile per età, condizioni di salute e per esonero stabilito con decisione giudiziaria. La mobilitazione prevede il richiamo di 300 mila riservisti. Intanto il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, citato dalla Tass, annuncia che dall'inizio dell'operazione militare in Ucraina la Russia ha perso 5.937 soldati. «Non posso fare a meno di sottolineare – dice Shoigu – che oggi combattiamo non solo con l'Ucraina e l'esercito ucraino, ma con tutto l'Occidente».La Russia – ricorda il ministro degli Esteri – ha un'enorme risorsa in termini di mobilitazione militare, un bacino di quasi 25 milioni di persone.

Vesna invita alla protesta in piazza

Il movimento Vesna ha lanciato un invito a protestare contro la mobilitazione parziale annunciata dal presidente russo per la guerra in Ucraina: lo riferisce la testata indipendente Meduza. Le manifestazioni dovrebbero svolgersi nelle città russe alle 19 di oggi ora locale. «Migliaia di uomini russi - i nostri padri, fratelli e mariti - saranno gettati nel tritacarne della guerra. Per cosa moriranno? Per cosa madri e bambini verseranno lacrime?», si legge nell'appello del movimento.

La Cina sollecita il dialogo dopo il discorso

La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le consultazioni al fine di una risoluzione pacifica, dopo il discorso con cui il presidente russo ha annunciato «l'uso di tutti i mezzi necessari e la mobilitazione parziale che prevede il richiamo di 300.000 riservisti», nel mezzo delle difficoltà incontrate nell'invasione dell'Ucraina. La posizione cinese sulla crisi in Ucraina è «coerente e chiara», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, esortando «a trovare un modo per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza di tutte le parti».

Il ministro della difesa inglese: “È il fallimento dell’invasione”

Per il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, «l'essere tornato sulla promessa di non mobilitare parte della popolazione e l'annessione illegale di parte dell'Ucraina sono per Putin un'ammissione del fallimento della sua invasione». Prosegue: «Lui e il suo ministro della Difesa hanno mandato decine di migliaia dei loro concittadini a morte, male equipaggiati e mal comandati. In nessun modo minacce e propaganda possono nascondere il fatto che l'Ucraina sta vincendo la guerra, che la comunità internazionale è unita e che la Russia sta diventando un paria globale».

La vicepremier spagnola: “Annuncio drammatico”

L'annuncio di Vladimir Putin sulla mobilitazione militare parziale in Russia è «una notizia drammatica, che conferma che questa è una guerra lunga e crudele, enormemente ingiusta e dura» sia per gli ucraini sia per i «cittadini russi forzati alla chiamata alle armi». Lo dice la vicepremier spagnola Teresa Ribera: «Fa presagire un inverno complicato», ha aggiunto.

Le reazioni della politica italiana

Pressoché unanime, fatte salve le diverse sfumature, la condanna al discorso del presidente Putin da parte dei leader dei partiti italiani. La convinzione è che la decisione di una mobilitazione parziale, con una escalation del conflitto in Ucraina, nasconda in realtà una forte difficoltà della Russia, anche a seguito della sanzioni. Ma proprio perché le parole di Putin rappresentano una «segno di debolezza», non bisogna commettere l'errore di abbassare il livello di guardia e sottovalutare le possibili conseguenze. Per questo, è l'appello che accomuna i principali leader italiani, bisogna restare uniti e compatti nella difesa dell'Ucraina. «La mia impressione è che il discorso di Putin dimostra una grandissima difficoltà in Ucraina, un discorso che tradisce debolezza, una mossa abbastanza disperata», commenta a caldo Giorgia Meloni. «La mossa di Putin dimostra la difficoltà della Russia», anche «perché evidentemente le sanzioni funzionano», aggiunge la leader di FdI. Quanto alla posizione dell'alleato Salvini sulle sanzioni, osserva: «Salvini dice una cosa che condivido, cioè che servono delle compensazioni. Se vogliamo continuare, come bisogna fare senza “se” e senza “ma”, a difendere l'Ucraina abbiamo anche bisogno di aiutare le nazioni piu' colpite dalle sanzioni». Infine, Meloni mette in guardia: «Bisogna stare attenti e essere uniti e compatti perche' quando uno e' nervoso le conseguenze possono essere tutte». Per il segretario del Pd, Enrico Letta, «l'Italia non deve minimamente cedere ai ricatti della Russia di Putin». Il leader dem scandisce: «L'Italia non deve essere ambigua, bisogna togliere qualunque margine di ambiguità nel nostro Paese. Noi siamo perché l'Italia sia assolutamente ferma, insieme all'Europa, nel respingere il ricatto gravissimo da parte di Putin». Dunque, per Letta è necessario che «tutti i leader politici si schierino apertamente e che lascino perdere tutte le ambiguità che hanno avuto fino ad ora».