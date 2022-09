The Guardian elogia Elly Schlein, lei la stella nascente della sinistra

«La stella nascente dell'alleanza della sinistra italiana». Così The Guardian definisce Elly Schlein, vice presidente dela Regione Emilia Romagna, sempre in prima fila in questa campagna elettorale accanto al segretario Pd, Enrico Letta. Schlein, ricorda il quotidiano britannico, «ha dichiarato di essere al lavoro per riconquistare la fiducia» dei cittadini che guardano a sinistra, «mentre cerca di attingere a quel 40% di elettori che non sanno chi appoggiare alle elezioni politiche di domenica, e si è impegnata à combattere fino all'ultimo giorno per respingere quello che potrebbe essere il primo governo di estrema destra in Italia dalla seconda guerra mondiale».