Mosca, proteste in piazza contro la guerra: "Niet war". La polizia arresta oltre 700 manifestanti

Più di 700 arresti nel corso delle manifestazioni contro la guerra che hanno coinvolto 24 città della Russia. Alcuni cittadini sono scesi in piazza contro la mobilitazione annunciata da Putin in mattinata. Mosca e San Pietroburgo i due epicentri delle proteste dove i manifestanti hanno scandito una serie di slogan rivolti proprio allo zar: "In trincea mandateci Putin" hanno gridato. Nel corso del pomeriggio è intervenuta la polizia che, anche con l'uso della forza, ha provato a sedare le proteste e ha condotto in caserma diverse centinaia di dissidenti. L'ARTICOLO Ucraina, Putin annuncia la mobilitazione parziale

01:44