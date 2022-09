Cristian, proprietario di un ristorante a Senigallia: “Ho vissuto due alluvioni. Stavolta nessuna allerta, mentre sui social scrivevano che il fiume stava entrando nelle case”

«Nel 2014 si è rotto un argine e l’acqua ha invaso un intero quartiere, dove ho una ditta di scavatori. La settimana scorsa il fiume è esondato da sopra gli argini e in ogni direzione. Ha preso tutto il centro, compreso il mio ristorante sul lungomare. È una cosa molto più estesa».

Cristian Ramazzotti, racconta una storia che qui a Senigallia conoscono in molti, perché potrebbe essere la loro. Subire gli allagamenti, pulire da soli, ricominciare in attesa di aiuti che spesso non arrivano o arrivano solo in parte.

Il mini escavatore che usa per togliere il fango dalla «Spiaggia di Velluto» è suo. Oltre allo Scalo Zero, Ramazzotti ha altri due ristornati e un’azienda che commercia macchine per il movimento terra. È un imprenditore figlio di imprenditori, è un ex assessore, è imbrattato, ma dai modi si nota la sua estrazione sociale, così come dal tono si capisce che non vuole fare la vittima.

«Il 3 maggio del 2014 siamo stati l’attività più danneggiata dall’alluvione. Abbiamo avuto 2 milioni e mezzo di danni. Tre mesi dopo eravamo di nuovo aperti, ma solo grazie al nostro lavoro e all’assicurazione. Abbiamo passato sei anni a presentare certificazioni in Regione e, alla fine, ci hanno risarcito il 35% di quello che ci spettava».

In merito alla notte di giovedì 16, in cui «il Misa sembrava portare un’Amazzonia di alberi abbattuti», dice: «Erano le 22,30, eravamo qui a lavorare e sono esplosi i social». Arcevia, 40 km a monte, «Scrivevano: vengono giù le colline». Pianello d’Ostra, 14 km: «Il fiume è nelle case». «A quel punto ho detto: chiudiamo e andiamo via, ma non abbiamo ricevuto nessun allarme ufficiale». Ieri, camerieri e sommelier scherzavano fingendo di essere una squadra di calcio che esce sul campo: «La numero dieci, Silvia, caposala. La numero 11, Catalina, del bistrot». In realtà, uscivano dal ristorante coi secchi di malta. Vanno avanti così da 7 giorni per 15 ore al giorno. I danni superano il mezzo milione.

Ci sono tre aspetti da chiarire sull’alluvione che ha fatto 11 morti (e 2 dispersi) nelle Marche: La burrasca si poteva prevedere? La manutenzione dei fiumi è stata fatta correttamente? I soccorsi sono stati adeguati? «Io credo che la colpa sia soprattutto della quantità d’acqua che è caduta», dice Ramazzotti davanti a queste domande. Poi, scova un paradosso: «Hanno diramato allerte gravi tutta l’estate e non è mai successo niente». Infine, considera: «Non so dire quanto abbiano pulito gli argini, di certo qui alla foce l’isoletta di detriti è un classico. In ogni caso, non è arrivato nessuno ad aiutare. Le prime forze della protezione civile le abbiamo viste il quarto giorno. Noi, come chiunque altro in città, dobbiamo fare da soli».