Stati Uniti, Trump si difende dalle accuse dell'Fbi: "Ho declassificato i documenti con il pensiero"

Negli Stati Uniti Donald Trump continua ad essere al centro dell'attenzione politica e giornalista in merito all'inchiesta dell'Fbi sui documenti classificati sequestrati nella sua residenza di Mar-a-Lago. L'ex tycoon, durante un'intervista esclusiva a Fox News, ha ribadito che tutti i file portati nella nella sua residenza in Florida erano stati precedentemente desecretati. Alla domanda del giornalista su quale sia stata la procedura per la declassificazione la risposta dell'ex presidente è stata, però, piuttosto vaga. "Non c'è una procedura specifica, il presidente può semplicemente prendere la decisione di farlo. Può farlo anche con il pensiero" LEGGI

00:51