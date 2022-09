Spazio, la navicella Dart colpisce e devia l’asteroide: riuscito l’esperimento della NASA

La navicella spaziale DART della NASA ha colpito con successo l’asteroide Dimorphos, viaggiando a velocità in un test del primo sistema di difesa planetario del mondo, progettato per prevenire una potenziale collisione di un meteorite apocalittico con la Terra. E’ il primo tentativo dell'umanità di alterare il movimento di un asteroide o di qualsiasi corpo celeste. Il live streaming ha mostrato le immagini riprese dalla telecamera di DART mentre il veicolo "impattatore" a forma di cubo, non più grande di un distributore automatico con due pannelli solari rettangolari, ha colpito l'asteroide delle dimensioni di uno stadio di calcio. La missione è stata ideata per determinare se un veicolo spaziale è in grado di cambiare la traiettoria di un asteroide attraverso la pura forza cinetica, spingendolo fuori rotta quel tanto che basta per tenere il nostro pianeta fuori pericolo. Per avere la verifica della deviazione e quindi del totale raggiungimento degli obiettivi bisognerà aspettare le osservazioni dei telescopi entro un mese, ma i funzionari della NASA si dicono certi in base ai loro calcoli che l’impatto è stato tale per cui l’asteroide devierà la sua traiettoria.

01:13