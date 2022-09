Annessione Russia, Putin: “Difenderemo i nostri territori con tutti i mezzi. Kiev torni ai negoziati, noi siamo pronti. Gli Usa unici a usare l’atomica, è un precedente”. Zelensky chiede adesione rapida alla Nato. Biden: illegittime le azioni di Mosca

«Sapete che nelle repubbliche popolari si sono svolti dei referendum e i risultati sono noti: il popolo ha fatto la sua scelta». Così Vladimir Putin al Crelino, nella cerimonia di annessione delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson dopo i referendum farsa degli ultimi giorni, disconosciuti dalla comunità internazionale.

«Non c’è nulla di più forte che tornare alla propria patria storica alla quale si è stati strappati», ha aggiunto il presidente russo. «Voglio che mi sentano a Kiev, voglio che mi sentano in occidente: queste persone sono nostri cittadini per sempre e difenderemo i nostri territori con tutti i mezzi». Poi Putin ha esortato il presidente Zelensky a cessare gli attacchi e a tornare al tavolo dei negoziati: «Noi siamo pronti. Kiev deve rispettare la legittima volontà popolare, solo questa è la via della pace».

Ricatto atomico e bluff insondabili, così lo Zar prova a uscire dall’angolo domenico quirico 29 Settembre 2022 domenico quirico

«La Russia non vuole e non le serve un ritorno dell'Urss, al passato non si torna», ha aggiunto Putin, che ha attaccato i leader occidentali. «Dopo il crollo dell’Unione sovietica l’Occidente ha deciso che il mondo deve seguire i suoi diktat. La Russia ha rischiato di cedere ma si è ripresa e ha ripreso il suo posto nel mondo, e continua a cercare di resistere a chi vuole indebolirla. Non cederemo a chi vuole trarre vantaggi e ad essere egemone per motivi del tutto egoistici. Alcuni paesi accettano di diventare vassalli, noi no». «L'Occidente», ha continuato, «ha cercato e sta cercando una nuova occasione per indebolire e distruggere la Russia, sono ossessionati dall'esistenza di un Paese così grande. Vuole farci diventare una colonia. E l’Occidente conta sull’impunità, sul fatto che tutto gli viene permesso. Anche gli accordi internazionali, come lo Start, sono stati fatti saltare con delle scuse. La Russia non ha intenzione di vivere con tutte queste regole false. La fine dell’egemonia occidentale è irreversibile».

La guerra del gas tra Russia e Norvegia: dal giallo di Nord Stream al Baltic pipe tutti gli scenari quali sono i rischi del conflitto in Ucraina Tommaso Carboni 28 Settembre 2022 Tommaso Carboni

Poi, l’accenno alla atomica. «Gli Stati Uniti sono l'unico Paese al mondo ad aver usato le armi nucleari due volte, a Hiroshima e Nagasaki, stabilendo così un precedente», ha dichiarato Putin.

Ma gli attacchi del presidente non sono ancora finiti: «Gli anglosassoni non si sono accontentati delle sanzioni. Sono passati al sabotaggio e organizzato esplosioni contro i gasdotti Nord Stream che corrono lungo il fondo del Mar Baltico. Così hanno effettivamente iniziato a distruggere l'infrastruttura energetica paneuropea».

Il leader del Cremlino è andato oltre, con un esempio da brividi sulla «decadenza dell’Occidente»: «Vogliamo che in Russia ci siano il genitore 1 e il genitore 2 invece di mamma e papà? Siamo completamente impazziti? Vogliamo che i nostri bambini siano indottrinati sul fatto che ci sono altri generi rispetto a maschile e femminile?»

Infine la conclusione, con tanto di standing ovation degli invitati alla cerimonia del Cremlino: «Dalla nostra parte abbiamo la verità, dalla nostra parte abbiamo la Russia». E le firme sui trattati di annessione, con i leader filorussi dei territori a siglare a loro volta i documenti.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina intende firmare la domanda per una adesione accelerata alla Nato. L'annuncio viene pochi minuti dopo il discorso al Cremlino di Vladimir Putin che ha ufficializzato l'annessione delle quattro regioni in Ucraina dove si e' svolto nei giorni scorsi un referendum farsa. «Stiamo compiendo un passo decisivo firmando la domanda dell'Ucraina per l'adesione accelerata alla Nato», ha affermato in un video Zelensky pubblicato sui social media.

Gli Stati Uniti condannano il «tentativo fraudolento» della Russia di annettere parti di territorio sovrano ucraino. Lo afferma il presidente Joe Biden, denunciando la violazione del diritto internazionale e della Carata dell'Onu da parte di Mosca. «Queste azioni non hanno alcuna legittimità», afferma il presidente, promettendo che gli Usa continueranno a sostenere gli sforzi dell'Ucraina per «riprendere il controllo del proprio territorio, rafforzandola sia militarmente che diplomaticamente«, compresi 1,1 miliardi di dollari di nuovi aiuti, stanziati questa settimana. Gli Stati Uniti, insieme ai propri alleati e partner, annunciano per oggi «nuove sanzioni» contro individui e entità, all'interno e fuori della Russia, che forniscono «sostegno politico o economico» ai tentativi russi di modificare illegalmente lo status del territorio ucraino.