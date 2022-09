Brescia, l’omicidio nella fonderia: il nipote di Bozzoli condannato all’ergastolo

Fine pena mai. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Brescia, presieduta dal giudice Roberto Spanò, che ha condannato all’ergastolo Giacomo Bozzoli, unico imputato nel processo per omicidio e distruzione di cadavere dello zio Mario, l’imprenditore svanito nel nulla l’8 ottobre del 2015, dalla sua fonderia di Marcheno. I giudici hanno accolto la ricostruzione dei pubblici ministeri di Brescia Silvio Bonfigli e Marco Martani e disposto anche la trasmissione degli atti in Procura per la posizione del fratello Alex Bozzoli per falsa testimonianza, oltre che di Oscar Maggi, con l'accusa di concorso in omicidio e distruzione di cadavere, e del senegalese Abu per favoreggiamento personale, due operai presenti in azienda la sera della scomparsa. Ora si attendono le motivazioni della sentenza che il giudice Roberto Spanò depositerà entro 90 giorni.

Nessuna dichiarazione da parte dei legali della difesa né tantomeno dell’imputato, Giacomo Bozzoli, che hanno lasciato immediatamente l’aula. Presenti anche il fratello Alex, e il papà, Delio Bozzoli, che al termine della lettura ha accusato un lieve malore. All’udienza hanno assistito i familiari di Mario, la moglie Irene Zubani e i due figli. «E’ un primo passo – ha detto Irene – Non ho ancora realizzato. Mi sembra di essere in un sogno. Sono soddisfatta perché la corte ha preso questa decisione che io ritengo giusta. Non poteva che andare così ma non c’è gioia. Siamo una famiglia distrutta e mio marito non ritornerà più».

Sette anni ci sono voluti per arrivare ad una prima sentenza. Un mistero cominciato la sera dell'8 ottobre 2015, quando dalla fonderia di via Gitti a Marcheno, scompare nel nulla Mario, proprietario con il fratello più grande Adelio della fonderia di famiglia. L’allarme scatta alla fine del suo turno di lavoro, quando la moglie di Mario Irene Zubani - ultima persona ad averlo sentito al telefono alle 19.12 di quella sera - si insospettisce per il suo mancato rientro a casa e allerta le forze dell’ordine. Da quel momento, di Mario Bozzoli si perderanno completamente le tracce. Dentro lo stabilimento rimangono i vestiti e le chiavi della macchina, parcheggiata nel piazzale, e i diciassette chilometri quadrati di boschi e campagna setacciati nei giorni successivi da decine di volontari e cani molecolari non restituiranno nulla.

Un mistero che dà il via a indagini complesse e lunghe, complicate dalla morte di Giuseppe Ghirardini, l’addetto ai forni, presente la sera della scomparsa di Mario, che svanisce sei giorni dopo il suo datore di lavoro e che viene trovato cadavere a Case di Viso con un’esca al cianuro nello stomaco. Suicidio diranno gli inquirenti. Quello stesso giorno Ghirardini era atteso in caserma per essere sentito dai carabinieri. Si porterà nella tomba la sua verità.

Si indaga per omicidio. Dai racconti della moglie di Mario, Irene emergono attriti con il fratello Adelio e i suoi due figli, Alex e Giacomo. Si pensa che Bozzoli sia stato ucciso in azienda e il cadavere distrutto in uno dei forni della fonderia, quello gestito da Ghirardini che quella sera intorno alle 19.30 ha avuto una fumata anomala. Ma le indagini non portano a nulla. Quando si è sul punto di archiviare il caso, la Procura generale ha avocato a sè le indagini e avanzato una nuova ipotesi: che il corpo dell'imprenditore, chiuso in un sacco per le scorie, sia stato portato fuori dall'azienda.

Viene formalizzata l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere per il nipote di Mario, il 35enne Giacomo Bozzoli. Il processo davanti alla Corte d’Assise di Brescia, con decine di testimoni e consulenti, comincia il 14 gennaio 2021, oltre cinque anni dopo la scomparsa dell’imprenditore. E dopo oltre un anno e mezzo di processo sulla bilancia della giustizia ci sono due verità contrapposte: Giacomo è colpevole e merita l’ergastolo secondo i pubblici ministeri. No, è innocente e va assolto la tesi della difesa. Fino all'epilogo di questa sera.