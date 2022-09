Coronavirus, il bollettino del 30 settembre: 34.479 nuovi casi, 38 morti. Tasso di positività al 18,8%

Calano leggermente da 37.522 a 34.479 i casi oggi in Italia, ma il tasso di positività resta stabile al 18,8%, appena un decimale al di sotto di ieri, mentre sono oltre 16mila in meno rispetto a quelli contagiati una settimana fa. I morti da 30 risalgono a 38, mentre sono 252 in più i ricoverati nei reparti di medicina, 5 in meno quelli nelle terapie intensive.

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

Rallenta la risalita dei casi Covid in Veneto, con 4.819 contagi rispetto ai 5.222 di ieri. Il bollettino regionale segnala altre 3 vittime. Prosegue l'aumento dei malati attuali, che sono 49.536, 2.124 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Salgono i dati ospedalieri, con 578 ricoveri in area medica (+29), e 25 (+1) in terapia intensiva. Nel Lazio i nuovi casi sono 3.086, meno 75 rispetto a ieri e 1.516 in quota a Roma, mentre nei reparti di medicina si contano 19 ricoverati in più, 2 nelle terapie intensive. Nessun decesso vien segnalato oggi.

Calano da 1.310 a 1.188 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 8.793 test. Si registrano tre vittime. Il tasso di positività è del 13,5%. Sono 11.527 le persone attualmente positive, 115 quelle ricoverate in area non critica, sei in terapia intensiva.

Sono 843 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria, praticamente lo stesso di ieri, ma con un numero di tamponi fatti minore. Il tasso di positività sale così al 21,12% contro il 18,52% del giorno precedente. Tre le vittime. Negli ospedali - nel saldo tra ingressi ed uscite - crescono di 4 i ricoveri in area medica (127) e calano di uno in terapia intensiva (8). I casi attivi sono 39.232 (+139), gli isolati a domicilio 39.097 (+136) ed i nuovi guariti 701.

Dalla tabella sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio Iss-ministero emerge che l'incidenza dei casi di Covid-19 supera questa settimana la soglia di 600 per 100mila abitanti - quasi il doppio rispetto alla media nazionale di 325 - nelle Province autonome di Trento e Bolzano: è infatti pari a 637,6 a Bolzano e 633 a Trento. La terza Regione con la maggiore incidenza è il Veneto con 557. Per l'occupazione dei reparti ospedalieri, in 5 Regioni si supera la soglia di allerta del 10%: PA Bolzano (20,2%), Umbria (17,8%), Valle d'Aosta (16,4%), Calabria (12,9%), Friuli Venezia Giulia (10,6%). Emerge dalla tabella sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio Iss-ministero. Cinque regioni/ppaa, tutte per la presenza di molteplici allerte di resilienza, sono classificate a rischio alto, ai sensi del DM del 30 aprile 2020, le restanti 16 a rischio moderato. Quattordici regioni/ppaa riportano almeno una allerta di resilienza. Cinque regioni riportano molteplici allerte di resilienza.

«L'aumento del tasso di occupazione in aree mediche dei pazienti Covid sconta una criticità che Forza Italia indica da mesi e che è stata da ultimo confermata dalla Fiaso: nel computo dei ricoveri continuano a pesare i casi `con Covid´, ma ospedalizzati per altri motivi. Tutto questo altera la corretta valutazione della situazione che dobbiamo fronteggiare». Lo dichiara il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli, indicato tra i papabili a succedere al ministro Speranza alla Salute. «È necessario un ripensamento dei criteri con cui vengono individuati i ricoveri legati al Covid, anche nella consapevolezza che la pandemia non può più esaurire il dibattito sulle criticità del nostro sistema sanitario. Ci sono emergenze che richiedono risposte non più rinviabili, a cominciare dalle liste d'attesa e dalla mancanza di personale sanitario. Il Covid va affrontato innanzitutto implementando una corretta informazione ai cittadini sull'importanza della vaccinazione, ma abbiamo il dovere di ampliare lo sguardo e iniziare a lavorare anche sul resto», conclude.

«Anche la `Covid-conservatrice´ Australia elimina l'isolamento obbligatorio per i Covid-19 positivi. E noi? Tra poco saremo gli unici ad averlo insieme alla Cina. Sveglia!!!», esorta a sua volta via twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.