Ragazza minorenne stuprata a Ostia. Arrestati un pugile e un calciatore

La denuncia è avvenuta a distanza di mesi dai fatti parte di una ragazza di 15 anni della capitale. Dopo un lungo silenzio la madre ha notato segnali preoccupanti e la giovane ha rivelato l’accaduto ai genitori.

La ragazza, affetta da alcuni problemi psicologici, ha vissuto un incubo durato mesi sul litorale di Ostia. Gli aguzzini si presume siano due fratelli di 23 e 24 anni, uno calciatore e l’altro pugile, entrambi cugini del fidanzato 16enne della vittima con cui si era conosciuto da poco. Quest’ultimo è indagato per aver agevolato le violenze e non aver soccorso la ragazza quando ne aveva bisogno. Non sarebbe contestata la violenza sessuale di gruppo.

Adesso i due fratelli, sono agli arresti con l’accusa di violenza sessuale su minore. La polizia ha sequestrato il diario della ragazza (sul quale avrebbe scritto frasi legate alla dinamica delle violenze) e i cellulari dei tre indagati. Non ci sono al momento conferme ufficiali ma sembrerebbe che nei dispositivi siano contenute immagini di interesse investigativo, tanto che una delle piste potrebbe essere quella del revenge porn nei confronti della vittima. Gli abusi risalgono al settembre del 2021. La studentessa è stata violentata per due volte, a distanza di due mesi.

A suscitare preoccupazione negli insegnati e nella madre sono stati l’aspetto sconvolto e il progressivo dimagrimento della giovane. Quando finalmente è riuscita a dire la verità, ha anche avuto la forza di lasciare quel ragazzino che l’avrebbe sottomessa psicologicamente per mesi. La ragazza ha tenuto traccia del suo malessere e dello stupro nel suo diario scolastico.

Secondo la ricostruzione le violenze si sarebbero svolte sempre in macchina, parcheggiati nei pressi dell’abitazione della quindicenne. Quest’ultima avrebbe rifiutato le richieste dei ragazzi, i quali non si sarebbero dati per vinti. I ragazzi si erano presentati con nomi inventati, ma è stato possibile rintracciarli attraverso il fidanzato.

Una vicenda resa ancora più drammatica dal fatto che la vittima, assistita dagli psicologi come prevede il protocollo in questi casi, ha problemi psichici