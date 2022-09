Elezioni in Brasile, Neymar sta con Bolsonaro: il balletto su TikTok per il leader del Partito Liberale

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in cerca di una rielezione alle urne il 2 ottobre, ha ricevuto il sostegno della stella del calcio Neymar Jr. alla sua candidatura. In un video, condiviso su Twitter dal ministro della comunicazione Fabio Faria, il campione del Psg balla su TikTok cantando il jingle della campagna elettorale del leader del Partito Liberale. Bolsonaro nei sondaggi è in svantaggio rispetto all’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva candidato per il Partito dei lavoratori

