IT Week 2022, Achille Lauro: "Per il successo ho lavorato e lavoro 19 ore al giorno. L'arte è una missione di vita"

"Sono stato molto fortunato perché a 12 anni ho capito cosa avrei voluto fare. Sono ventanni che lavoro per questo". Achille Lauro, intervistato dal critico musicale Ernesto Assante sul palco di Italian Tech Week, racconta le sue origini artistiche rispondendo alla domanda se si aspettasse tutto questo quando era un ragazzo. "Ne ho fatto una missione di vita e - ha spiegato l'artista - ho lavorato e tutt'ora lavoro 19 ore al giorno senza un minuto di pausa. Questa è la mia vita". Rivolgendosi ai più giovani, Lauro ha spiegato come "dieci anni fa per avere successo erano ghettizzati da troppi schemi", mentre oggi "i ragazzi credono che per avere successo, il successo nella propria vita, sanno di dover essere loro stessi". "Quando il cambiamento è dentro i giovani - ha concluso - c'è una rivolta che sta arrivando".Di Giulia Destefanis e Andrea Lattanzi

02:10