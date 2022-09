IT Week 2022, l'ologramma del commissario Ue Thierry Breton in versione ologramma: "Il potenziale economico della realtà aumentata è enorme"

"Il teletrasporto è stato a lungo uno dei sogni di registi e creatori di videogame. Ed ecco che io oggi sono presente virtualmente a questo evento live grazie alla tecnologia olografica", così il commissario europeo per il mercato interno e i servizi Thierry Breton, che ha partecipato alla Italian Tech Week, la più importante conferenza italiana sulla tecnologia e l'innovazione, in versione ologramma. L'evento, ospitato dalle Ogr di Torino, è organizzato da Italian Tech, l'hub Gedi dedicato alle nuove tecnologie. "La realtà aumentata - ha dchiarato Breton - sarà una vera rivoluzione per il Metaverso, portando a nuovi livelli l’immersione totale e l’interazione nel mondo digitale. Il potenziale economico è assolutamente enorme".

06:23