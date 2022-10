Guerra in Ucraina, la Farnesina convoca l’ambasciatore russo. Appello del Papa a Putin: fermi la spirale di morte

L'ambasciatore russo in Italia Sergei Razov è stato convocato domani alle 11 al ministero degli Affari esteri della Repubblica, lo ha reso noto l'ambasciata a Roma, citata dall'agenzia Tass. La notizia arriva nel 221° giorno di guerra in Ucraina, con il Paese che si è svegliato dopo una notte di nuovi bombardamenti di Mosca su Zaporizhzhia. Mentre Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha firmato un decreto che impedisce ai «Paesi ostili» di usare il territorio della Federazione per il trasporto stradale, il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un monito ai russi nel suo video-intervento serale: «Finché non risolvete il problema con Putin sarete uccisi uno per uno, facendo da capri espiatori». Sul fronte delle vittime, l’Unicef ha denunciato una strage nella regione di Kharkiv, fra i 26 morti ci sono 13 bambini e una donna incinta. Ha suscitato sgomento la morte del rapper Ivan Petunin, in arte Walkie, che ha annunciato sul suo canale Telegram il suicidio: «Non sono pronto a uccidere. Non posso prendere sulla mia anima il peccato di omicidio e non voglio. Non sono disposto a uccidere per alcun ideale».

Il conflitto è stato al centro dell’Angelus di papa Francesco che ha fatto appello a Putin perché «fermi la spirale di violenza e morte». La guerra è «un orrore, un’inconcepibile ferita che continua a sanguinare» ha detto. «Rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco: tacciano le armi e si cerchino le condizioni per arrivare a negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza ma concordate, giuste, stabili, e tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore della vita nonché della sovranità e dell'integrità territoriale di ogni Paese, come pure dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni».

Kiev, perdite russe superano i caduti Urss in Afghanistan

I militari russi uccisi in Ucraina hanno superato nelle ultime 24 ore la cifra di 60.000, secondo quanto afferma lo stato maggiore militare ucraino citato dal Kyiv Independent nel suo bollettino quotidiano. Se la cifra fosse confermata, si tratterebbe, in poco più di sette mesi, di oltre il quadruplo del totale delle perdite sovietiche subite nella quasi decennale guerra in Afghanistan (1979-1989), che ammontavano a circa 15.000, secondo le cifre ufficiali dell'Urss. I soldati nemici uccisi in Ucraina, secondo Kiev, sono ora 60.110, con un incremento di 500 nelle ultime 24 ore. I carri armati russi distrutti, secondo il bollettino, sono ora 2.377 (+23), i veicoli blindati 4.975, i pezzi d'artiglieria 337.

Papa Francesco:

Aereo militare russo si schianta in aeroporto Crimea, secondo gli ucraini era pieno di munizioni

Nella notte bombardamenti Russia su Zaporizhzhia

Il governatore dell'Oblast di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh ha scritto su Telegram che durante la notte le forze russe hanno colpito la città e l'area circostante; Starukh non ha fornito ulteriori dettagli sull'attacco. Lo riferisce il The Kyiv independent.

Zelensky, bandiera Ucraina sventola in zone referendum farsa

La bandiera ucraina sta già sventolando in molti luoghi del Donbass, dove la Russia ha tenuto referendum «farsa» sull'annessione. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «La Russia ha organizzato una farsa nel Donbass. Una farsa assoluta che ha voluto presentare come referendum. E ora la bandiera ucraina sventola lì», ha detto nel suo consueto discorso a tarda notte. «In settimana le bandiere ucraine sono aumentate nel Donbass e la prossima settimana ce ne saranno ancora di più», ha assicurato dopo il ritiro delle truppe russe da Lyman.

La battaglia per l'Azovstal ripresa in prima persona dal soldato: le immagini inedite diffuse dopo la liberazione

Russia chiude trasporto stradale a “Paesi ostili”

Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha firmato un decreto che impedisce ai «Paesi ostili» di usare il territorio della Federazione per il trasporto stradale. Sono previste deroghe per alcune categorie di merci, tra cui i medicinali e alcuni tipi di alimentari, capi di vestiario e prodotti tecnologici.

Zelensky ai russi,lasciate Putin o sarete uccisi uno a uno

Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito ai russi nel suo video-intervento serale. «Finché non risolvete «il problema con colui che ha iniziato tutto, che ha iniziato questa guerra insensata per la Russia contro l'Ucraina, sarete uccisi uno per uno, facendo da capri espiatori, per non ammettere che questa guerra è un errore storico per la Russia», ha detto, dopo gli ultimi successi della controffensiva ucraina nel Donbass. «Lì hanno già iniziato a addentarsi: cercano i colpevoli, accusando alcuni generali di fallimenti. Questa è la prima campana che dovrebbe essere ascoltata a tutti i livelli del governo russo», ha aggiunto.

Unicef, “A Kharkiv uccisi 13 bambini e una donna incinta”

«Sono terribili le notizie che ci arrivano dai nostri uffici a Kharkiv dove oggi 13 bambini e una donna incinta sono stati uccisi nella regione di Kharkiv. I nostri cuori e i nostri pensieri sono per le famiglie drammaticamente colpite». Ad affermarlo in una nota è Andrea Iacomini Portavoce dell'Unicef Italia. «Questa guerra continua a mietere vittime innocenti, speranze e sogni di tanti bambine e bambini. Come nei primi mesi di guerra l'Italia e il mondo intero devono tornare in piazza e gridare basta a questo scempio», conclude.

I militari ucraini entrano a Lyman e sventolano la bandiera: il video della liberazione

Zelensky, dopo Lyman pianteremo altre bandiere nel Donbass

«La bandiera ucraina è a Lyman. In questa settimana abbiamo piantato più bandiere ucraine nel Donbass. Tra una settimana ce ne saranno ancora di più». Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo video-messaggio serale, nel giorno in cui i russi si sono ritirati dalla città strategica del sud-est. A Lyman «i combattimenti sono ancora in corso, ma lì non c'è traccia di pseudo-referendum», ha aggiunto Zelensky, riferendosi al voto indetto da Mosca nelle zone occupate per annetterle alla Russia. Uno voto , ha aggiunto, «condannato anche oggi da ancora più voci nel mondo».

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, si è detto «molto incoraggiato» dalla riconquista ucraina della città strategica di Lyman, tolta ai russi, aggiungono che si tratta di un passo avanti militare molto importante per Kiev, che taglia le linee di rifornimento russe al fronte del Donbass e fra i fronti nell'est e nel sud dell'Ucraina. «Senza quelle vie di collegamento per i russi sarà più difficile», dice Lloyd in un'intervista alla Reuters citata dal sito del Guardian. Il capo del Pentagono - scrive il sito del quotidiano britannico - non ha risposto circa il pericolo di un'escalation militare da parte della Russia o del potenziale uso di armi nucleari.

