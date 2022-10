Indonesia, tragedia alla stadio: tifosi assaltato camionetta polizia a bordo campo

Almeno 182 persone sono morte in uno stadio in Indonesia, dopo una serie di scontri al termine di una partita di calcio. I disordini sono scoppiati quando migliaia di tifosi hanno invaso il campo dello stadio Kanjuruhan a Malang, nella provincia di Giava Orientale. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni che hanno innescato la follia collettiva: nelle immagini una camionetta della polizia viene assalita dai tifosi inferociti. La squadra di casa, l'Arema FC è stata sconfitta per 3-2 subita dalla squadra ospite, i rivali di sempre del Persebaya Surabaya, con cui non perdevano da piu' di 20 anni.

00:29