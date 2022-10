Valentina Cuppi, alla commemorazione dell'eccidio nazifascista di Marzabotto, si taglia una ciocca in solidarietà con le donne iraniane

Dal palco Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente Pd, dopo la commemorazione del 78° anniversario dell'eccidio di Monte Sole per mano dei nazifascisti, si è tagliata una ciocca di capelli in solidarietà con le donne iraniane. E tante altre donne presenti alla cerimonia hanno replicato il taglio in memoria di Mahsa Amini, picchiata a morte perché dal velo usciva una ciocca, e di Hadis Najafi, 20 anni, uccisa mentre protestava contro la morte di Mahsa. Una iniziativa pacifica di dissenso alla repressione in Iran che si sta diffondendo sempre più tra le donne in Italia. Anche a Marzabotto, nel giorno in cui si ricorda un eccidio nazifascista di Eleonora Capelli

