Covid, i dati di oggi 3 ottobre: 13.316 casi e 47 morti, positività cala al 15,5%

Come ogni lunedì brusco calo dei contagi che da 28.509 calano a 13.316, i quali sono però 3.300 in più di quelli conteggiati sette giorni fa. I morti da 20 salgono a 47 mentre continua la risalita dei ricoveri: oggi 7 in più nelle terapie intensive e ben 228 in nei reparti di medicina. Unico dato positivo il calo del tasso di positività ai tamponi che perde il 3,8 e passa al 15,5%.

Scendono da 3.846 a 1.215 i nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.286.279. Il bollettino regionale del lunedì è limitato nel compiuto dalla ridotta processazione dei casi nel fine settimana. Tre le nuove vittime. Crescono i dati clinici, con 620 pazienti in area medica (+24) mentre sono stazionari, 26, i pazienti in terapia intensiva.

Calano da 1.514 a 524, età media 46 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano 2 decessi. I ricoveri salgono a 263 (20 in più rispetto a ieri), di questi 6 (+1) si trovano in terapia intensiva.

Nel Lazio si contano 1.437 nuovi casi, 1.271 meno di ieri. I contagi in quota a Roma sono 901, mentre i decessi sono 8. Ieri non si è contata alcuna vittima. Sono 10 in più i ricoverati nei reparti di medicina, uno in meno nelle terapie intensive.

Scendono da 954 a 442 i nuovi casi di persone positive al Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Puglia, su 8.059 test giornalieri eseguiti. Non ci sono vittime. Delle 12.280 persone attualmente positive, 115 sono ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva.

La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri, dopo essere aumentato di 2 punti percentuali in 6 giorni, è stabile al 7% nelle ultime 24 ore (un anno fa era al 5%) e due regioni superano il 15%: Umbria (17%) e provincia autonoma di Bolzano (23%). È ferma all'1%, invece, la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Italia (un anno fa era al 5%) e tutte le regioni sono sotto il 10%. Questi i dati relativi al 2 ottobre, elaborati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Rispetto al giorno precedente, la percentuale di posti occupati per Covid-19 nelle corsie dei reparti ospedalieri di area medica (o non critica), importante parametro per valutare l'impatto della pandemia sulle strutture sanitarie, cala in Basilicata (7%) e Umbria (17%). Cresce in 6 regioni e province autonome: Abruzzo (a 11%), Emilia Romagna (8%), Friuli Venezia Giulia (13%), Marche (8%), Pa Bolzano (23%), Pa Trento (11%). Il valore è stabile nelle restanti 13 regioni: Calabria (13%), Campania (7%), Lazio (7%), Liguria (8%), Lombardia (6%), Molise (4%), Piemonte (5%), Puglia (4%), Sardegna (3%), Sicilia (5%), Toscana (5%), Valle d'Aosta (9%) e Veneto (6%).

Quanto alla percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con Covid-19, rispetto alla rilevazione del giorno precedente, il valore cresce in Pa Trento (6%) e cala in 4 regioni: Basilicata (0%), Friuli Venezia Giulia (1%), Marche (1%) e Pa Bolzano (2%). È stabile in 13 regioni: Abruzzo (al 1%), Calabria (al 4%), Campania (1%), Emilia Romagna (2%), Lazio (3%), Liguria (2%), Lombardia (1%), Piemonte (1%), Puglia (1%), Sicilia (2%), Toscana (1%), Umbria (2%) e Veneto (2%). In Molise (0%), Sardegna (0%) e Valle d'Aosta (0%) la variazione non è disponibile.

La somministrazione della quarta dose di vaccino contro Covid-19 negli anziani riduce del 74% il rischio di andare incontro a una forma severa di Covid e del 90% quella di morte rispetto a sole tre dosi di vaccino. È quanto emerge da uno studio coordinato dal Veterans Administration Medical Center di Providence, in Usa, pubblicato sul bollettino settimanale dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani.

Invece gli anticorpi monoclonali avrebbero avuto effetti limitati sulla maggior parte dei pazienti Covid-19, sia ospedalizzati che non, e anche in quelli che li hanno ricevuti come profilassi, ovvero prima del contagio. È il risultato di un'analisi che ha comparato i risultati di 27 studi, pubblicata sulla rivista scientifica The American Journal of Medicine.

Gli anticorpi monoclonali sono farmaci autorizzati, anche in Italia, per proteggere persone particolarmente a rischio di sviluppare forme severe di malattia. La revisione sistematica, condotta da ricercatori della Scuola di Farmacia dell’Università del Connecticut, negli Stati Uniti, ha preso in esame studi scientifici che avessero valutato i monoclonali come trattamento o come profilassi, confrontandone l’effetto con il placebo o con terapie standard. Nell'analisi sono stati inclusi un totale di 27 studi pubblicati in precedenza, di cui 20condotti su pazienti ricoverati (8.253 pazienti in tutto), 5 in pazienti non ricoverati (2.922) e 2 in profilassi (2.680).

Nei pazienti ospedalizzati, gli anticorpi monoclonali hanno leggermente ridotto la ventilazione meccanica. Nei pazienti non ospedalizzati, hanno ridotto i ricoveri e leggermente anche gli eventi avversi gravi. Negli studi sull’utilizzo come profilassi negli individui esposti al SARS-Cov2, gli anticorpi monoclonali hanno probabilmente ridotto leggermente la carica virale. Mentre non sono stati evidenziati effetti sulla mortalità per tutte le cause o sulla mortalità correlata al Covid. Pertanto, concludono i ricercatori, «sono necessari ulteriori dati per determinarne l’efficacia e la sicurezza».

Si indaga però anche sugli effetti sociali del Covid. Nel periodo pandemico è infatti aumentata la quota dei Neet, i giovani adulti che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo per periodi prolungati. Nel suo report annuale Education at a Glance 2022 l’Ocse rileva come la quota di Neet di età compresa tra 25 e 29 anni in Italia era già in aumento al 31,7% durante la pandemia da Covid nel 2020, e ha continuato ad aumentare fino al 34,6% nel 2021. In questa fascia d’età sono più le donne (il 39%) che gli uomini. Per i giovani tra 20 e 24 anni, la quota era diminuita tra il 2019 e il 2020 dal 28,5% al 27,4%, ed è aumentata fino al 30,1% nel 2021.